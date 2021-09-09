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Dakikalar içinde 240 bin dolar yok olmuştu: Binance Türkiye'ye ihtiyati haciz
Dakikalar içinde 240 bin dolar yok olmuştu: Binance Türkiye'ye ihtiyati haciz
Binance Türkiye’deki hesabına aktardığı 240 bin dolarının (Yaklaşık 2 milyon lira) dakikalar içinde çalındığını öne süren Beşir Baran şirkete yönelik ihtiyati... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T10:03+0300
2021-09-09T10:16+0300
binance
türkiye
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kripto para
beşir baran
binance türkiye
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İşlem hacmi açısından dünyanın en büyüğü olan Binance’nin Türkiye birimi 'dakikalar içinde "'Soğuk cüzdan'daki 240 bin dolar buhar oldu" iddiasıyla gündemde.Dış ticaretle uğraşan Beşir Baran, Binance Türkiye hesabına aktardığı 240 bin doların 4 dakika içinde buharlaştığını söyledi. Hesaba giriş yapma ve işlem yapmak için iki ayrı telefonuna gelmesi gereken doğrulama kodlarının kendisine gönderilmediğini öne süren Baran, şirket hakkında yaptığı savcılık başvurusunun yanı sıra önceki gün yeni dava açtı.40 bankaya yazıHürriyet gazetesinin haberine göre Beşir Baran, avukatları aracılığı ile Mersin Tüketici Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, "Şirket hesabındaki paramın güvenliği sağlanamadı. Zarara uğratıldım" diyerek ihtiyati haciz talebinde bulundu.Talebi değerlendiren mahkeme, yüzde 15 teminat yatırılması şartı ile kararı verdi. Baran, mahkemenin belirlediği 36 bin doları teminat olarak hesaba yatırdı. Tüketici mahkemesinin verdiği karar dün işleme konuldu. Mersin 4. İcra Müdürlüğü, şirket merkezinde haciz işlemi için İstanbul’a yazı yazdı. Müdürlük, talimat yazısı yanı sıra Binance Türkiye’nin bağlı olduğu BN Teknoloji AŞ için 40 bankaya haciz müzekkeresi yazdı. Yazılarda, şirketin banka hesaplarındaki paraya bloke konulması istendi.Şirkete ait hiçbir şey bulunamadıBankalara yazılan yazıların yanı sıra, şirkete ait gayrimenkul ve araç sorgusu da yapıldı. Şirket adına her hangi bir taşıt veya taşınmaz kaydı bulunamadı. 14 bankadan ise "Bizde parası yok" yanıtı geldi. Talimat yazısı sonrası İstanbul İcra Müdürlüğü ekipleri dün, fiili haciz işlemi için şirketin Şişli’deki adresine gitti. Binadaki bazı eşyalara yönelik haciz işlemi yapıldı.‘Transferi kendisi yaptı'Konuya ilişkin Binance Türkiye’den de yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şirketimizce yapılan araştırmada; adı geçen müşterinin ‘buharlaştığını iddia ettiği tutarın’ kendi rızasıyla transfer edilmiş olduğunu, bu kişinin şirketimizde bu işlem nedeniyle herhangi hak ve alacağının bulunmadığını; transfer işleminin tamamen kendi bilgisi ve rızasıyla yapıldığı, işlem yapılırken, işlemin gerçekleşmesi için gerekli olan ve sadece müşterinin bildiği bilgilerin kullanıldığı, yine bu işlemlerin müşterinin hakimiyet alanında bulunan araçlar ile yapıldığı ve bütün güvenlik prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirildiği anlaşılmış ve bu konuda müşteriye ve ilgili makamlara gerekli bilgiler iletilmiştir.”‘Karardan dün haberdar olduk'İhtiyati haciz kararından dün haberdar olunduğu bilgisine yer verilen açıklamada şöyle denildi: “Mahkemenin Şirketimizden bilgi talep etmesiyle birlikte bu haksız tedbir kararının kaldırılacağına inanmaktayız. Ayrıca, bu karar geçici bir tedbir niteliğinde olup henüz mahkeme bizden konuya ilişkin bilgi ve belge de istememiştir. İlerleyen günlerde karara karşı gerekli itiraz süreçlerinin işletileceğini ve yasal haklarımızın kullanılacağını ifade etmek isteriz.”‘Hesaplarda yeterli bakiye var'“Şirketimiz, yüzlerce çalışanının sağlığına verdiği önemle pandemide uzaktan çalışılması kararı almıştır” denilen açıklamada “Ancak, hukuki sürecin haber alınması akabinde şirket avukatımız adresimize intikal etmiş ve sürece iştirak etmiştir. Bu nedenle ‘Şirketi temsil eden kimsenin bulunmadığı’ iddiası da gerçek dışıdır. Şirketin banka hesaplarının boş olduğu iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Zira, ülkemizde çalıştığımız bütün bankalardaki hesaplarımız aktif durumda olup iddiaya konu tutarı fazlasıyla karşılayacak bakiye mevcuttur” bilgisine yer verildi.
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binance, dolar, kripto para, beşir baran, binance türkiye

Dakikalar içinde 240 bin dolar yok olmuştu: Binance Türkiye'ye ihtiyati haciz

10:03 09.09.2021 (güncellendi: 10:16 09.09.2021)
© AAkripto para
kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Binance Türkiye’deki hesabına aktardığı 240 bin dolarının (Yaklaşık 2 milyon lira) dakikalar içinde çalındığını öne süren Beşir Baran şirkete yönelik ihtiyati haciz kararı aldı. Karar sonrası icra müdürlüğü görevlileri şirketin merkezinde haciz işlemi yaptı. Şirketten yapılan açıklamada ise, "Müşterinin ifade ettikleri iddiadan ibaret" denildi.
İşlem hacmi açısından dünyanın en büyüğü olan Binance’nin Türkiye birimi 'dakikalar içinde "'Soğuk cüzdan'daki 240 bin dolar buhar oldu" iddiasıyla gündemde.
Dış ticaretle uğraşan Beşir Baran, Binance Türkiye hesabına aktardığı 240 bin doların 4 dakika içinde buharlaştığını söyledi. Hesaba giriş yapma ve işlem yapmak için iki ayrı telefonuna gelmesi gereken doğrulama kodlarının kendisine gönderilmediğini öne süren Baran, şirket hakkında yaptığı savcılık başvurusunun yanı sıra önceki gün yeni dava açtı.

40 bankaya yazı

Hürriyet gazetesinin haberine göre Beşir Baran, avukatları aracılığı ile Mersin Tüketici Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, "Şirket hesabındaki paramın güvenliği sağlanamadı. Zarara uğratıldım" diyerek ihtiyati haciz talebinde bulundu.
Talebi değerlendiren mahkeme, yüzde 15 teminat yatırılması şartı ile kararı verdi. Baran, mahkemenin belirlediği 36 bin doları teminat olarak hesaba yatırdı. Tüketici mahkemesinin verdiği karar dün işleme konuldu. Mersin 4. İcra Müdürlüğü, şirket merkezinde haciz işlemi için İstanbul’a yazı yazdı. Müdürlük, talimat yazısı yanı sıra Binance Türkiye’nin bağlı olduğu BN Teknoloji AŞ için 40 bankaya haciz müzekkeresi yazdı. Yazılarda, şirketin banka hesaplarındaki paraya bloke konulması istendi.

Şirkete ait hiçbir şey bulunamadı

Bankalara yazılan yazıların yanı sıra, şirkete ait gayrimenkul ve araç sorgusu da yapıldı. Şirket adına her hangi bir taşıt veya taşınmaz kaydı bulunamadı. 14 bankadan ise "Bizde parası yok" yanıtı geldi. Talimat yazısı sonrası İstanbul İcra Müdürlüğü ekipleri dün, fiili haciz işlemi için şirketin Şişli’deki adresine gitti. Binadaki bazı eşyalara yönelik haciz işlemi yapıldı.

‘Transferi kendisi yaptı'

Konuya ilişkin Binance Türkiye’den de yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şirketimizce yapılan araştırmada; adı geçen müşterinin ‘buharlaştığını iddia ettiği tutarın’ kendi rızasıyla transfer edilmiş olduğunu, bu kişinin şirketimizde bu işlem nedeniyle herhangi hak ve alacağının bulunmadığını; transfer işleminin tamamen kendi bilgisi ve rızasıyla yapıldığı, işlem yapılırken, işlemin gerçekleşmesi için gerekli olan ve sadece müşterinin bildiği bilgilerin kullanıldığı, yine bu işlemlerin müşterinin hakimiyet alanında bulunan araçlar ile yapıldığı ve bütün güvenlik prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirildiği anlaşılmış ve bu konuda müşteriye ve ilgili makamlara gerekli bilgiler iletilmiştir.”

‘Karardan dün haberdar olduk'

İhtiyati haciz kararından dün haberdar olunduğu bilgisine yer verilen açıklamada şöyle denildi: “Mahkemenin Şirketimizden bilgi talep etmesiyle birlikte bu haksız tedbir kararının kaldırılacağına inanmaktayız. Ayrıca, bu karar geçici bir tedbir niteliğinde olup henüz mahkeme bizden konuya ilişkin bilgi ve belge de istememiştir. İlerleyen günlerde karara karşı gerekli itiraz süreçlerinin işletileceğini ve yasal haklarımızın kullanılacağını ifade etmek isteriz.”

‘Hesaplarda yeterli bakiye var'

“Şirketimiz, yüzlerce çalışanının sağlığına verdiği önemle pandemide uzaktan çalışılması kararı almıştır” denilen açıklamada “Ancak, hukuki sürecin haber alınması akabinde şirket avukatımız adresimize intikal etmiş ve sürece iştirak etmiştir. Bu nedenle ‘Şirketi temsil eden kimsenin bulunmadığı’ iddiası da gerçek dışıdır. Şirketin banka hesaplarının boş olduğu iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Zira, ülkemizde çalıştığımız bütün bankalardaki hesaplarımız aktif durumda olup iddiaya konu tutarı fazlasıyla karşılayacak bakiye mevcuttur” bilgisine yer verildi.
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