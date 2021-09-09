https://tr.sputniknews.com/20210909/dolartlde-yukselis-suruyor-1048752361.html

Dolar/TL'de yükseliş sürüyor

Dolar/TL'de yükseliş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) söylem değişikliğinin etkisiyle yükselen dolar/TL kuru, bugün 8.50 seviyesini aştı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T10:53+0300

2021-09-09T10:53+0300

2021-09-09T10:53+0300

ekonomi

tl

enflasyon

euro

dolar

merkez bankası

ekonomi

şahap kavcıoğlu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun para politikası ve çekirdek enflasyon vurgusu piyasada faizin düşeceği yönündeki beklentilerin güçlenmesine neden oldu. Bu beklentiler paralelinde döviz kurlarında yukarı yönlü baskı meydana geldi. Dün 8.48 seviyesinden geri dönen dolar/TL bugün 8.50 seviyesinin üzerine çıktı. Euro/TL ise 10.07 seviyesinde seyrediyor.

https://tr.sputniknews.com/20210908/tcmb-baskani-kavcioglu-turkiye-belirgin-reel-faiz-veren-ulkelerin-basinda-gelmektedir-1048717130.html

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tl, enflasyon, euro, dolar, merkez bankası, ekonomi, şahap kavcıoğlu