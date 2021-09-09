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Dolar/TL'de yükseliş sürüyor
Dolar/TL'de yükseliş sürüyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) söylem değişikliğinin etkisiyle yükselen dolar/TL kuru, bugün 8.50 seviyesini aştı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T10:53+0300
2021-09-09T10:53+0300
ekonomi
tl
enflasyon
euro
dolar
merkez bankası
ekonomi
şahap kavcıoğlu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun para politikası ve çekirdek enflasyon vurgusu piyasada faizin düşeceği yönündeki beklentilerin güçlenmesine neden oldu. Bu beklentiler paralelinde döviz kurlarında yukarı yönlü baskı meydana geldi. Dün 8.48 seviyesinden geri dönen dolar/TL bugün 8.50 seviyesinin üzerine çıktı. Euro/TL ise 10.07 seviyesinde seyrediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210908/tcmb-baskani-kavcioglu-turkiye-belirgin-reel-faiz-veren-ulkelerin-basinda-gelmektedir-1048717130.html
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tl, enflasyon, euro, dolar, merkez bankası, ekonomi, şahap kavcıoğlu

Dolar/TL'de yükseliş sürüyor

10:53 09.09.2021
© REUTERS / Thomas WhiteEuro - dolar
Euro - dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© REUTERS / Thomas White
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) söylem değişikliğinin etkisiyle yükselen dolar/TL kuru, bugün 8.50 seviyesini aştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun para politikası ve çekirdek enflasyon vurgusu piyasada faizin düşeceği yönündeki beklentilerin güçlenmesine neden oldu.
Bu beklentiler paralelinde döviz kurlarında yukarı yönlü baskı meydana geldi. Dün 8.48 seviyesinden geri dönen dolar/TL bugün 8.50 seviyesinin üzerine çıktı. Euro/TL ise 10.07 seviyesinde seyrediyor.
Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz
Dün, 11:37
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