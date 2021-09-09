https://tr.sputniknews.com/20210909/eda-erdem-tarihe-gecti-1048774413.html

Eda Erdem tarihe geçti

Eda Erdem tarihe geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı 09.09.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

eda erdem dündar

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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından turnuvanın mevkilerinde en iyi oyuncularının belirlenmesi için açılan anket sonuçlandı.En iyi orta oyuncu kategorisinde rakipleri Sırp Milena Rasic, İtalyan Cristina Chirichella ve Hollandalı Juliet Lohuis'i geride bırakarak oyların yüzde 54.6'sını alan Eda Erdem Dündar, turnuvanın rüya takımında yer aldı.Son dört Avrupa Şampiyonası'nda bu kategoride en iyi oyuncu unvanını elde eden Eda, bunu başaran ilk sporcu oldu.Milliler, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalyaya ulaşmıştı.

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eda erdem dündar