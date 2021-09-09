https://tr.sputniknews.com/20210909/erdogan-komsumuz-yunanistandan-hak-ve-menfaatlerimize-saygi-gostermesini-bekliyoruz-1048762612.html

Erdoğan: Komşumuz Yunanistan'dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini bekliyoruz

Erdoğan: Komşumuz Yunanistan'dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Yunanistan ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Komşumuz Yunanistan'dan hak ve... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T14:47+0300

2021-09-09T14:47+0300

2021-09-09T14:47+0300

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile Komşuluk Sempozyumu'nda konuşuyor.- Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına hicap kaynağıdır. - Komşumuz Yunanistan, ülkemizin iyi niyetli çabalarına katkı sunmak yerine maksimalist politikalarına hız vermiştir. Ege Denizi'nin gerilim ve çekişmeden ziyade, barış ve dostlukla anılmasını arzu ediyoruz. Bu anlayışla şimdiye kadar gerilimi artıran taraf olmamaya özen gösterdik.- Komşumuz Yunanistan'dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz. - Yunanistan ile hakkaniyete, adalete ve iş birliğine dayalı, komşuluk hukukunu gözeten çözüm yolları bulacağımıza inanıyorum.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan