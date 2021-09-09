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'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı
'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı
Adana’da, 'eski sevgilim dedikodusu' nedeniyle komşu iki aile arasında başlayan husumetin ardından düzenlenen silahlı saldırıda 36 yaşındaki İsmail Demir... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T10:38+0300
2021-09-09T10:38+0300
türkiye
adana
mahkeme
tutuklama
cinayet
sevgili
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda Ali B., kardeşi Y.B. ile 17 yaşındaki akrabaları Ö.A. ve M.Ç., yanlarına aldıkları silahlarla husumetlileri Hüseyin D. ile ağabeyleri İsmail Demir ve İbrahim D.’nin evini bastı. Taraflar arasında tartışma çıkınca Y.B., yanında getirdiği hafif makineli tüfekle ağabeyi Ali B. ise tabancayla ateş açtı. İsmail Demir, Hüseyin D., İbrahim D. ile bu sırada misafir olarak eve gelen Ayşe G. yaralandı. Yüzlerini maskelerle gizleyen şüpheliler, saldırının ardından havaya ateş açarak bölgeye geldikleri motosikletlerle kaçtı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Demir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.İki aile arasında yıllar önce başlayan husumetin, saldırıda yaralanan Hüseyin D.’nin, saldırganların ağabeyi Ahmet B.’nin 'imam nikahı' kıyılarak birlikte yaşadığı Nazlı A. ile daha önceden sevgili olması ve bu konuda dedikodu yapması nedeniyle başladığı öne sürüldü. Bu nedenle Hüseyin D. ile Ahmet B.’nin kavga ettiği, aile büyüklerinin araya girmesiyle barış sağlandığı öğrenildi ancak Hüseyin D.’nin ağabeyi İsmail Demir'in 2 yıl önce Ali ile ağabeyi Ahmet B.’yi tabancayla yaraladığı ve tutuklandığı öğrenildi. Bu nedenle iki aile arasında yeniden husumetin başladığı, Ahmet B.’nin kardeşlerinin de yakın zamanda cezaevinden çıktığını öğrendikleri İsmail Demir'in evine gittikleri belirtildi.'Tehdit mesajları gönderdiler'Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, yapılan baskında Y.B.’yi yakaladı. Emniyete götürülen Y.B.’nin, ifadesinde, “Barış sağlanmasına rağmen ağabeylerimi yaraladılar. Bunun üzerine tehdit mesajları göndermeye devam ettiler. Biz de ağabeyim Ali B. ile birlikte evlerine gittik. Her ihtimale karşılık da yanımıza silah aldık. Hüseyin ile İsmail Demir bize ‘Ecelinize mi susadınız? Gidin buradan’ diye bağırıp, küfretti sonra İsmail Demir, elini beline götürünce silah çıkaracağını zannedip ateş açtık” dediği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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adana, mahkeme, tutuklama, cinayet, sevgili

'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı

10:38 09.09.2021
© DHAAdana - cinayet
Adana - cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© DHA
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Adana’da, 'eski sevgilim dedikodusu' nedeniyle komşu iki aile arasında başlayan husumetin ardından düzenlenen silahlı saldırıda 36 yaşındaki İsmail Demir hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda Ali B., kardeşi Y.B. ile 17 yaşındaki akrabaları Ö.A. ve M.Ç., yanlarına aldıkları silahlarla husumetlileri Hüseyin D. ile ağabeyleri İsmail Demir ve İbrahim D.’nin evini bastı.
Taraflar arasında tartışma çıkınca Y.B., yanında getirdiği hafif makineli tüfekle ağabeyi Ali B. ise tabancayla ateş açtı. İsmail Demir, Hüseyin D., İbrahim D. ile bu sırada misafir olarak eve gelen Ayşe G. yaralandı. Yüzlerini maskelerle gizleyen şüpheliler, saldırının ardından havaya ateş açarak bölgeye geldikleri motosikletlerle kaçtı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Demir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İki aile arasında yıllar önce başlayan husumetin, saldırıda yaralanan Hüseyin D.’nin, saldırganların ağabeyi Ahmet B.’nin 'imam nikahı' kıyılarak birlikte yaşadığı Nazlı A. ile daha önceden sevgili olması ve bu konuda dedikodu yapması nedeniyle başladığı öne sürüldü.
Bu nedenle Hüseyin D. ile Ahmet B.’nin kavga ettiği, aile büyüklerinin araya girmesiyle barış sağlandığı öğrenildi ancak Hüseyin D.’nin ağabeyi İsmail Demir'in 2 yıl önce Ali ile ağabeyi Ahmet B.’yi tabancayla yaraladığı ve tutuklandığı öğrenildi. Bu nedenle iki aile arasında yeniden husumetin başladığı, Ahmet B.’nin kardeşlerinin de yakın zamanda cezaevinden çıktığını öğrendikleri İsmail Demir'in evine gittikleri belirtildi.

'Tehdit mesajları gönderdiler'

Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, yapılan baskında Y.B.’yi yakaladı.
Emniyete götürülen Y.B.’nin, ifadesinde, “Barış sağlanmasına rağmen ağabeylerimi yaraladılar. Bunun üzerine tehdit mesajları göndermeye devam ettiler. Biz de ağabeyim Ali B. ile birlikte evlerine gittik. Her ihtimale karşılık da yanımıza silah aldık. Hüseyin ile İsmail Demir bize ‘Ecelinize mi susadınız? Gidin buradan’ diye bağırıp, küfretti sonra İsmail Demir, elini beline götürünce silah çıkaracağını zannedip ateş açtık” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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