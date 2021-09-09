https://tr.sputniknews.com/20210909/evli-cift-derbide-beraber-hakemlik-yapacak-1048765599.html

Evli çift derbide beraber hakemlik yapacak

Evli çift derbide beraber hakemlik yapacak

TFF 1. ligde Ankara derbisine Ankaralı evli hakemleri atandı. Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinin hakemi Burak Pakkan olarak açıklanırken, mücadelenin 4... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T15:59+0300

2021-09-09T15:59+0300

2021-09-09T16:00+0300

yaşam

spor

ankara

evlilik

derbi

hakem

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Pazar günü 17.00'de oynanacak Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinin hakemi Burak Pakkan olarak açıklanırken, mücadelenin 4. hakemi Gamze Durmuş Pakkan olacak. 3 ay önce hayatlarını birleştiren evli çift derbide birlikte hakem olarak görev yapacak. Türk futbol tarihinde ilk kez evli çift birlikte maç yönetecek.Gamze Durmuş Pakkan, iki takımın sezon öncesi oynanan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası maçını da yönetmişti. Burak Pakkan ise daha önce Ankaragücü alt yapısında 2 sene futbol oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmış ve hakemliği seçmişti. Burak Pakkan iki takımın da ilk kez maçında düdük çalacak.

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spor, ankara, evlilik, derbi, hakem