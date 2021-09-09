Facebook'a 'iş ilanlarında cinsiyet ayrımcılığı' suçlaması

Global Witness, Facebook'un iş ilanlarını kimin göreceğini seçme konusunda cinsiyet ayrımcılığı yaptığını açıkladı. STK, bu algoritmayı gözlemlemek için Facebook'a iki iş ilanı açma talebinde bulunduklarını ve bunların kadınlar ile 55 yaş üzerindekilere gösterilmemesini talep ettiklerini belirtti. Facebook'un bu gruplara karşı ayrımcılık yapmayacağını söylemesine rağmen ilanları onayladığı ifade edildi. Başka bir ilan başvurusunda ise Facebook'un teknik eleman ve pilot ilanlarını çoğunlukla erkeklere, hemşire ve psikolog ilanlarını ise kadınların göreceği şekilde ayarladığı belirtildi. Denemeyi gerçekleştiren Global Witness çalışanı Naomi Hirst, "Bu, reklamların ve ilanların kime gösterileceğine karar vermenin tamamen Facebook'un algoritmasına bağlı olduğu anlamına geliyor. Bu uygulama işe alım süreçlerinde hali hazırda var olan cinsiyet kalıplarını ve önyargıları daha da güçlendiriyor" dedi.
Uluslararası sivil toplum kuruluşu Global Witness, Facebook'un iş ilanları yayımlama sürecinde cinsiyet ayrımcılığı yaptığını bildirdi.
Global Witness, Facebook'un iş ilanlarını kimin göreceğini seçme konusunda cinsiyet ayrımcılığı yaptığını açıkladı.
STK, bu algoritmayı gözlemlemek için Facebook'a iki iş ilanı açma talebinde bulunduklarını ve bunların kadınlar ile 55 yaş üzerindekilere gösterilmemesini talep ettiklerini belirtti.
Facebook'un bu gruplara karşı ayrımcılık yapmayacağını söylemesine rağmen ilanları onayladığı ifade edildi.
Başka bir ilan başvurusunda ise Facebook'un teknik eleman ve pilot ilanlarını çoğunlukla erkeklere, hemşire ve psikolog ilanlarını ise kadınların göreceği şekilde ayarladığı belirtildi.
Denemeyi gerçekleştiren Global Witness çalışanı Naomi Hirst, "Bu, reklamların ve ilanların kime gösterileceğine karar vermenin tamamen Facebook'un algoritmasına bağlı olduğu anlamına geliyor. Bu uygulama işe alım süreçlerinde hali hazırda var olan cinsiyet kalıplarını ve önyargıları daha da güçlendiriyor" dedi.