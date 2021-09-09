Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210909/fasta-secimleri-kazanan-milli-bagimsizlar-birligi-lideri-ahnus-tum-partilerle-calismaya-haziriz-1048772124.html
Fas'ta seçimleri kazanan Milli Bağımsızlar Birliği lideri Ahnuş: Tüm partilerle çalışmaya hazırız
Fas'ta seçimleri kazanan Milli Bağımsızlar Birliği lideri Ahnuş: Tüm partilerle çalışmaya hazırız
Fas'taki seçimlerde Mecliste en yüksek sandalye sayısını elde eden Milli Bağımsızlar Birliği Partisi'nin (RNI) lideri ve Tarım Bakanı Aziz Ahnuş, partisiyle... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T19:03+0300
2021-09-09T19:03+0300
dünya
ortadoğu
afrika
fas
başbakan
açıklama
seçim sonuçları
seçimler
yeni
aziz ahnuş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048772096_0:0:862:486_1920x0_80_0_0_a601082fde8411207ea94ca960e028d5.jpg
RNI lideri Ahnuş, başkent Rabat'ta seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.Ahnuş, partisinin vatandaşların günlük yaşam standardını iyileştirmeye kararlı olduğunu ve ülkenin kalkınmasını tamamlayabilecek "güçlü bir hükümet çoğunluğu" istediğini ifade etti.Partisinin seçim programının diğer partilerle güçlü bir çoğunluk oluşturmak için müzakere zemini hazırladığını kaydeden Ahnuş, "Zorlukların üstesinden gelmek için vizyon ve ilkelerde bizimle örtüşen tüm partilerle çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.Ahnuş ayrıca, seçimlerdeki 8.5 milyon seçmeni aşan rekor katılımın, halkın değişim iradesinin açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, ülkede dün gerçekleştirilen seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, yüzde 96’sı sayılan oylarda, 395 sandalyeli Meclise, 97 milletvekili çıkarmayı başaran RNI'nın seçimlerin galibi olduğunu söylemişti.Bakan, Asalet ve Çağdaşlık Partisi’nin (PAM) 82, İstiklal Partisi’nin 78, Sosyalist Birlik’in 35, Halk Hareketi’nin 26, İlerleme ve Sosyalizm’in 20, Anayasal Birlik’in 18 sandalye kazandığını kaydetmişti.Leftit, 2016 seçimlerinde 125 sandalye alan iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (PJD) ise 12 sandalyede kaldığını ifade ettiği açıklamasında, kalan 12 sandalyenin ise diğer 12 parti arasında dağıldığını aktarmıştı.Fas İçişleri Bakanlığı, genel ve yerel seçimlere yüzde 50.18 katılım sağlandığını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210825/fas-basbakani-cezayirle-diplomatik-iliskilerin-kesilmesinden-derin-uzuntu-duydugunu-acikladi-1048309754.html
fas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048772096_111:0:759:486_1920x0_80_0_0_da40942500d4b80724c2ed13a2607d54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, afrika, fas, başbakan, açıklama, seçim sonuçları, seçimler, yeni, aziz ahnuş

Fas'ta seçimleri kazanan Milli Bağımsızlar Birliği lideri Ahnuş: Tüm partilerle çalışmaya hazırız

19:03 09.09.2021
© AAMilli Bağımsızlar Birliği Partisi'nin (RNI) lideri ve Tarım Bakanı Aziz Ahnuş
Milli Bağımsızlar Birliği Partisi'nin (RNI) lideri ve Tarım Bakanı Aziz Ahnuş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
Abone ol
Fas'taki seçimlerde Mecliste en yüksek sandalye sayısını elde eden Milli Bağımsızlar Birliği Partisi'nin (RNI) lideri ve Tarım Bakanı Aziz Ahnuş, partisiyle vizyon ve ilkelerde örtüşen tüm partilerle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
RNI lideri Ahnuş, başkent Rabat'ta seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Ahnuş, partisinin vatandaşların günlük yaşam standardını iyileştirmeye kararlı olduğunu ve ülkenin kalkınmasını tamamlayabilecek "güçlü bir hükümet çoğunluğu" istediğini ifade etti.
Partisinin seçim programının diğer partilerle güçlü bir çoğunluk oluşturmak için müzakere zemini hazırladığını kaydeden Ahnuş, "Zorlukların üstesinden gelmek için vizyon ve ilkelerde bizimle örtüşen tüm partilerle çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Ahnuş ayrıca, seçimlerdeki 8.5 milyon seçmeni aşan rekor katılımın, halkın değişim iradesinin açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.
Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, ülkede dün gerçekleştirilen seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, yüzde 96’sı sayılan oylarda, 395 sandalyeli Meclise, 97 milletvekili çıkarmayı başaran RNI'nın seçimlerin galibi olduğunu söylemişti.
Bakan, Asalet ve Çağdaşlık Partisi’nin (PAM) 82, İstiklal Partisi’nin 78, Sosyalist Birlik’in 35, Halk Hareketi’nin 26, İlerleme ve Sosyalizm’in 20, Anayasal Birlik’in 18 sandalye kazandığını kaydetmişti.
Leftit, 2016 seçimlerinde 125 sandalye alan iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (PJD) ise 12 sandalyede kaldığını ifade ettiği açıklamasında, kalan 12 sandalyenin ise diğer 12 parti arasında dağıldığını aktarmıştı.
Fas İçişleri Bakanlığı, genel ve yerel seçimlere yüzde 50.18 katılım sağlandığını bildirmişti.
Fas’ta Kovid-19 nedeniyle bayram namazı camilerde kılınmayacak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
DÜNYA
Fas Başbakanı, Cezayir'le diplomatik ilişkilerin kesilmesinden derin üzüntü duyduğunu açıkladı
25 Ağustos, 03:20
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:25'Hızlı Pasaport' dönemi başladı
19:25Bilim insanları meyvelerdeki zehirli maddelerin tespiti için yeni bir yöntem geliştirdi
19:19Yarıda kalan Nice-Olympique Marsilya maçında tarafların cezaları belli oldu
19:18Belarus, AB ülkelerinin sınır dışı ettiği yasadışı göçmenleri kabul etmeyecek
19:10AB: Taliban ile koşullu ilişki kurmalı, kendi operasyonumuzu düzenleyecek güce sahip olmalıyız
19:09Lavrov: 2. Dünya Savaşı'nda Nazi virüsüne karşı yapılan aşının etkisi azalmaya başladı
19:03Fas'ta seçimleri kazanan Milli Bağımsızlar Birliği lideri Ahnuş: Tüm partilerle çalışmaya hazırız
18:54Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e para cezası
18:52İngiltere kaçak göçmen getiren tekneleri Fransa'ya 'geri itecek'
18:40İngiltere'de 5.6 milyon hasta tedavi olmak için bekliyor
18:39Putin: ABD’nin Afganistan’daki deneyinin bedelini tüm dünya ödemek zorunda kaldı
18:30Gürcistan’da banka soygunu: Çok sayıda rehine var
18:22Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC acil kullanım başvuru aşamasına geldi, ekimde seri üretime geçeriz
18:21Hollanda'da TikTok'a 6 milyar euro'luk dava
18:14Afgan gazeteciler Taliban tarafından gözaltında bayılana dek dövülüp kırbaçlandığını dünyaya duyurdu
18:10'Taliban, Kabil Havaalanı'nın adını değiştirdi: Karzai'nin ismi kaldırıldı'
18:00Netflix, spoiler veren La Casa de Papel izleyicilerini 'rehin aldı'
17:55Tarım Bakanlığı'ndan kuraklıktan etkilenen üreticilere ödeme
17:44Twitter, emojilerle tepki verme özelliği 'Reactions'ı ilk Türkiye'de test edecek
17:38Ankara Çubuk'taki orman yangını kontrol altına alındı