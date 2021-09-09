https://tr.sputniknews.com/20210909/fasta-secimleri-kazanan-milli-bagimsizlar-birligi-lideri-ahnus-tum-partilerle-calismaya-haziriz-1048772124.html

Fas'ta seçimleri kazanan Milli Bağımsızlar Birliği lideri Ahnuş: Tüm partilerle çalışmaya hazırız

Fas'ta seçimleri kazanan Milli Bağımsızlar Birliği lideri Ahnuş: Tüm partilerle çalışmaya hazırız

Fas'taki seçimlerde Mecliste en yüksek sandalye sayısını elde eden Milli Bağımsızlar Birliği Partisi'nin (RNI) lideri ve Tarım Bakanı Aziz Ahnuş, partisiyle... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T19:03+0300

2021-09-09T19:03+0300

2021-09-09T19:03+0300

dünya

ortadoğu

afrika

fas

başbakan

açıklama

seçim sonuçları

seçimler

yeni

aziz ahnuş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048772096_0:0:862:486_1920x0_80_0_0_a601082fde8411207ea94ca960e028d5.jpg

RNI lideri Ahnuş, başkent Rabat'ta seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.Ahnuş, partisinin vatandaşların günlük yaşam standardını iyileştirmeye kararlı olduğunu ve ülkenin kalkınmasını tamamlayabilecek "güçlü bir hükümet çoğunluğu" istediğini ifade etti.Partisinin seçim programının diğer partilerle güçlü bir çoğunluk oluşturmak için müzakere zemini hazırladığını kaydeden Ahnuş, "Zorlukların üstesinden gelmek için vizyon ve ilkelerde bizimle örtüşen tüm partilerle çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.Ahnuş ayrıca, seçimlerdeki 8.5 milyon seçmeni aşan rekor katılımın, halkın değişim iradesinin açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, ülkede dün gerçekleştirilen seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, yüzde 96’sı sayılan oylarda, 395 sandalyeli Meclise, 97 milletvekili çıkarmayı başaran RNI'nın seçimlerin galibi olduğunu söylemişti.Bakan, Asalet ve Çağdaşlık Partisi’nin (PAM) 82, İstiklal Partisi’nin 78, Sosyalist Birlik’in 35, Halk Hareketi’nin 26, İlerleme ve Sosyalizm’in 20, Anayasal Birlik’in 18 sandalye kazandığını kaydetmişti.Leftit, 2016 seçimlerinde 125 sandalye alan iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (PJD) ise 12 sandalyede kaldığını ifade ettiği açıklamasında, kalan 12 sandalyenin ise diğer 12 parti arasında dağıldığını aktarmıştı.Fas İçişleri Bakanlığı, genel ve yerel seçimlere yüzde 50.18 katılım sağlandığını bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210825/fas-basbakani-cezayirle-diplomatik-iliskilerin-kesilmesinden-derin-uzuntu-duydugunu-acikladi-1048309754.html

fas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ortadoğu, afrika, fas, başbakan, açıklama, seçim sonuçları, seçimler, yeni, aziz ahnuş