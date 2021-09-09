https://tr.sputniknews.com/20210909/fransada-dogum-kontrol-hapi-25-yas-ve-alti-icin-ucretsiz-olacak--1048761078.html

Fransa'da doğum kontrol hapı 25 yaş ve altı için ücretsiz olacak

Fransa'da doğum kontrol hapı 25 yaş ve altı için ücretsiz olacak

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, doğum kontrol haplarının 25 yaş ve altındaki kadınlara ücretsiz verileceğini duyurdu. Böylece yaş sınırı 18'den 25'e... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T14:19+0300

2021-09-09T14:19+0300

2021-09-09T14:19+0300

fransa

doğum kontrol hapı

doğum kontrol

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Fransa'da kadınların doğum kontrol yöntemlerine ücretsiz erişiminde yaş sınırı yükseltildi. Sağlık Bakanı Veran, 1 Ocak'tan itibaren 25 yaş ve altındaki tüm kadınlara ücretsiz doğum kontrol hapı verileceği açıkladı. France 2 televizyonuna verdiği demeçte Veran, "Genç kadınlarda doğum kontrol kullanım oranında düşüş var. Bunun sebebi maddi olanaklar. Kadınların ulaşmak istedikleri halde pahalı olması nedeniyle doğum kontrol yöntemlerine erişememesi kabul edilemez" dedi. Veran, ücretsiz ilaç temininin devlete maliyetinin 21 milyon euro olacağını belirtti. Fransa’da doğum kontrol hapları şu ana kadar 15 ila 18 yaş arasındaki kadınlara ücretsiz veriliyordu.

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fransa, doğum kontrol hapı, doğum kontrol