https://tr.sputniknews.com/20210909/fransada-rifat-esada-yolsuzluktan-verilen-4-yillik-hapis-cezasi-onaylandi-1048764661.html

Fransa'da Rıfat Esad'a yolsuzluktan verilen 4 yıllık hapis cezası onaylandı

Fransa'da Rıfat Esad'a yolsuzluktan verilen 4 yıllık hapis cezası onaylandı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın amcası Rıfat Esad aleyhine Fransa’da açılan yolsuzluk ve kara para aklama davası sürecinde, temyiz mahkemesi 4 yıllık hapis... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T15:36+0300

2021-09-09T15:36+0300

2021-09-09T15:52+0300

beşar esad

suriye

rıfat esad

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Fransız yargısı, 1984'ten beri sürgünde yaşayan eski Suriye Devlet Başkanı Yardımcısı Rıfat Esad'ı kara para aklama, Suriye kamu fonlarını zimmete geçirme ve ağırlaştırılmış vergi kaçakçılığından suçlu buldu.Paris Temyiz Mahkemesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın 90 milyon euro değerindeki varlıkları zimmete para geçirme suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasını onadı.84 yaşındaki Rıfat Esad’ın Fransa’daki tüm mal varlığının yanısıra Londra’da bulunan 29 milyon euro değerindeki mülküne el konulması kararına da onama geldi.2014 yılından beri Fransa'da soruşturulan amca Esad'ın İspanya'daki mal varlıkları ile banka hesaplarına da 2017 yılında ayrı bir kara para aklama soruşturması kapsamında el konulmuştu.Suriye devletinin parasıyla Fransa’da bir emlak imparatorluğu kurarak organize şekilde kara para aklamakla suçlanan Rıfat Esad, Beşar Esad’ın babası Hafız Esad’ın devlet başkanlığı döneminde yardımcılığını yapmış ve 1982’de Hama’daki Müslüman Kardeşler ayaklanmasını kanlı şekilde bastırma yöntemlerine başvurmasıyla tanınmıştı.1984 yılında başarısız darbe girişimine kalkışmasının ardından Suriye’yi terk eden amca Esad'ın Avrupa’ya taşınmasından sonraysa, 4 eşi ve 16 çocuğuyla sürdürdüğü lüks hayat dikkat çekmişti. Paris’te biri 3 bin metrekare büyüklüğünde olmak üzere iki evinin, bir çiftliğinin, bir şatosunun ve Lyon’da da 7 bin 300 metrekarelik bir ofis binasının sahibi olduğu belirtiliyor. Ailenin İspanya’da 695 milyon euro değerinde 507 adet mülkünün olduğu biliniyordu.

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beşar esad, suriye, rıfat esad