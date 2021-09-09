https://tr.sputniknews.com/20210909/fsb-ciain-minskte-33-rusun-gozaltina-alindigi-operasyona-katildigina-dair-cnn-haberini-dogruladi-1048745265.html

FSB: CIA'in Minsk'te 33 Rus'un gözaltına alındığı operasyona katıldığına dair CNN haberini doğruladı

FSB: CIA'in Minsk'te 33 Rus'un gözaltına alındığı operasyona katıldığına dair CNN haberini doğruladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), CNN'in yer verdiği, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Temmuz 2020'de Minsk'te 33 Rusya vatandaşının gözaltına... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T01:18+0300

2021-09-09T01:18+0300

2021-09-09T01:18+0300

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CNN'in haberiyle ilgili açıklama yapan FSB sözcüsü, "Temmuz 2020'de Belarus istihbaratı tarafından 33 Rusya vatandaşın gözaltına alınmasıyla sonuçlanan Ukrayna istihbaratının operasyonunun Washington tarafından finanse edildiğiyle ilgili CNN haberi kesinlikle doğru. Böylece ABD, Rusya-Belarus ilişkilerini provoke etme girişiminde bulundu" dedi.CNN'in CIA'in bu operasyonda oynadığı rolü çok objektif bir şekilde ortaya koyduğunu belirten sözcü, "ABD'nin amacı Rusya-Belarus ilişkilerini bozmaktı. Tüm bu operasyon, sırf bunun için planlandı. Eğer başarılı olsaydı, Minsk'le ilişkilerimiz büyük bir darbe alırdı, olayı açığa çıkarmak ve ilişkileri düzeltmek için çok fazla zaman harcanırdı" ifadelerini kullandı.Bu operasyonun sorumluluğunun herhangi biri tarafından üstlenileceğinden şüphe duyduklarını kaydeden sözcü, "Yani Kiev, bu durumla ilgili objektif bir soruşturmaya ilgi göstermiyor. Zira soruşturma yaparsa, bir yıl önce söylediğimiz ve şimdi CNN'in doğruladığı tüm bulgular, Ukrayna'nın kendi istihbarat servisleriyle devlet terörü eylemleri gerçekleştirdiğine dair ek kanıt sunacak. Bu, uluslararası ceza mahkemesi düzeyinde bir suçlamadır, bundan kaçamazsınız" diye konuştu.Ne olmuştu?Temmuz 2020 sonunda Belarus'un resmi haber ajansı Belta, bir güvenlik yetkilisine dayandırarak geçtiği haberinde, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planladıkları için gözaltına alınan 33 kişinin Rusya vatandaşı olduğunu belirtmişti.Haberde, "Wagner Grubu paramiliter örgütünden otuz iki militan, başkent Minsk yakınlarında, bir kişi ise ülkenin güneyinde gözaltına alındı" ifadelerini kullanan ajans, daha önce 200'den fazla militanın Belarus'ta istikrarı bozmak üzere ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetmişti.Rusya'nın Belarus'ta istikrarsızlık yaratma girişiminde bulunduğu iddiaları başta Kremlin olmak üzere Rus yönetimi tarafından reddedilmişti.Belarus, 33 Rusya vatandaşından 32'sini Rusya'ya iade etmişti.

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rusya, belarus, cnn, rusya federal güvenlik servisi (fsb)