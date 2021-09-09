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Galatasaray’da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu takım önünde barıştı
Galatasaray’da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu takım önünde barıştı
Ligdeki Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na tokat atan Marcao, hem PFDK'dan hem de Galatasaray'dan aldığı cezalar sonrasında takım arkadaşıyla antrenmanda... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T20:48+0300
2021-09-09T20:48+0300
yaşam
süper lig
galatasaray
pfdk
ceza
kavga
marcao
antrenman
kerem aktürkoğlu
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Süper Lig’in ilk haftasındaki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na tokat atan ve kırmızı kart gören Marcao, bugünkü antrenmanda Kerem ile barıştı. Sahada yaşanan olay sonrasında Marcao, PFDK’dan 8 maç ceza aldı. Ayrıca sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı oyuncuya 150 bin euro para cezası vermişti.Antrenmanda konuşan Marcao, "Hepinizden özür diliyorum, en başta Kerem kardeşimden. İnanılmaz pişmanım. Yapmamam gereken bir davranışı gösterdim. Hiç istemezdim. O yüzden başta Kerem kardeşimden, bütün takım arkadaşlarımdan, Fatih hocamdan ve yardımcılarından özür diliyorum. Olmaması gereken bir hareketti. Yüzde 100 ben suçluyum. Herkesin önünde özür diliyorum" dedi.Terim: Marcao defalarca özür dilediFatih Terim de antrenman öncesinde tüm takıma yaptığı açıklamada barışmanın tüm takım önünde olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:“25 tane, 30 tane adam. Bunların hepsi ayrı huyda, ayrı dilde, ayrı kültürde. Bu kadar birbirine yabancı insanın bir arada olması çok kolay bir şey değil. Fizik olarak bu kadar efor sarf eden bir bünye, mental olarak büyük bir yorgunluk. Benim odamdaki Marcao’nun özrünü burada takım arkadaşları önünde olsun istedim. Marcao zaten defalarca özrünü diledi, hatalı olduğunu ifade etti. Ailesinden de Kerem’in kendisinden de özür diledi, ayrıca bunu yapmak zorundaydı.”
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süper lig, galatasaray, pfdk, ceza, kavga, marcao, antrenman, kerem aktürkoğlu

Galatasaray’da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu takım önünde barıştı

20:48 09.09.2021
© DHAGalatasaray’da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu takım önünde barıştı
Galatasaray’da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu takım önünde barıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© DHA
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Ligdeki Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na tokat atan Marcao, hem PFDK'dan hem de Galatasaray'dan aldığı cezalar sonrasında takım arkadaşıyla antrenmanda barıştı.
Süper Lig’in ilk haftasındaki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na tokat atan ve kırmızı kart gören Marcao, bugünkü antrenmanda Kerem ile barıştı.
Sahada yaşanan olay sonrasında Marcao, PFDK’dan 8 maç ceza aldı. Ayrıca sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı oyuncuya 150 bin euro para cezası vermişti.
Antrenmanda konuşan Marcao, "Hepinizden özür diliyorum, en başta Kerem kardeşimden. İnanılmaz pişmanım. Yapmamam gereken bir davranışı gösterdim. Hiç istemezdim. O yüzden başta Kerem kardeşimden, bütün takım arkadaşlarımdan, Fatih hocamdan ve yardımcılarından özür diliyorum. Olmaması gereken bir hareketti. Yüzde 100 ben suçluyum. Herkesin önünde özür diliyorum" dedi.

Terim: Marcao defalarca özür diledi

Fatih Terim de antrenman öncesinde tüm takıma yaptığı açıklamada barışmanın tüm takım önünde olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“25 tane, 30 tane adam. Bunların hepsi ayrı huyda, ayrı dilde, ayrı kültürde. Bu kadar birbirine yabancı insanın bir arada olması çok kolay bir şey değil. Fizik olarak bu kadar efor sarf eden bir bünye, mental olarak büyük bir yorgunluk. Benim odamdaki Marcao’nun özrünü burada takım arkadaşları önünde olsun istedim. Marcao zaten defalarca özrünü diledi, hatalı olduğunu ifade etti. Ailesinden de Kerem’in kendisinden de özür diledi, ayrıca bunu yapmak zorundaydı.”
Marcao - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
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