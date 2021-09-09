https://tr.sputniknews.com/20210909/gronlandin-bir-kasabasinda-artan-siddet-olaylari-nedeniyle-alkol-satisi-gecici-olarak-yasaklandi--1048777945.html

Grönland'ın bir kasabasında artan şiddet olayları nedeniyle alkol satışı geçici olarak yasaklandı

Grönland'ın bir kasabasında artan şiddet olayları nedeniyle alkol satışı geçici olarak yasaklandı

Danimarka'ya bağlı Grönland özerk bölgesinde bulunan Tasiilaq kasabasında artan şiddet olayları nedeniyle alkollü içecek satışı iki hafta süresince yasaklandı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T23:43+0300

2021-09-09T23:43+0300

2021-09-09T23:43+0300

yaşam

grönland

alkol yasağı

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Euronews'in aktardığı haberde, Tasiilaq kasabası polisi, kısa süre içerisinde 15 aile içi şiddet, 2 intihar, 4 intihar tehdidi ve 6 farklı şiddet olayı raporladı. Aynı dönemde yerel sağlık yetkilileri de alkol zehirlenmesine bağlı tedavide kapasitenin dolma noktasında olduğunu belirtti.Tasiilaq kasabasının bağlı olduğu Semersooq Belediye Başkanı Charlotte Ludvigsen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu son derece talihsiz bir durum ve doğal olarak bunu durdurmak için geçici bir yasağı destekliyoruz. Birkaç gün içinde meydana gelen birçok kişisel trajediyi öğrenmek gerçekten üzücü, bu yüzden bunun doğru karar olduğundan şüphem yok" diye konuştu.Alkolle ilgili olaylarda düşüş olması durumunda yasağın 17 Eylül'e kadar sürmesi bekleniyor.

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grönland, alkol yasağı