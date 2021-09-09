Gülse Birsel'den yeni dizi projesi

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Birsel, "Paniğe infiale gerek yok arkadaşlar. Ben yazıyorum. Hayır çünkü sokakta filan durdurup fırça atıyorsunuz ya, ondan diyorum. Vallahi yazıyorum, boş durmuyorum. Evet komedi. Dijitale. Daha seyretmenize zaman var. Sağ olun, işime dönüyorum, sevgiler" dedi.
Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerinin senaristi Gülse Birsel, yeni bir dizi projesi yazmaya başladığını açıkladı.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Birsel, "Paniğe infiale gerek yok arkadaşlar. Ben yazıyorum. Hayır çünkü sokakta filan durdurup fırça atıyorsunuz ya, ondan diyorum. Vallahi yazıyorum, boş durmuyorum. Evet komedi. Dijitale. Daha seyretmenize zaman var. Sağ olun, işime dönüyorum, sevgiler" dedi.