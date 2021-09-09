https://tr.sputniknews.com/20210909/gulse-birselden-yeni-dizi-projesi-1048769643.html

Gülse Birsel'den yeni dizi projesi

Gülse Birsel'den yeni dizi projesi

Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerinin senaristi Gülse Birsel, yeni bir dizi projesi yazmaya başladığını açıkladı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T17:38+0300

2021-09-09T17:38+0300

2021-09-09T17:38+0300

yaşam

dizi

gülse birsel

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Instagram hesabından paylaşımda bulunan Birsel, "Paniğe infiale gerek yok arkadaşlar. Ben yazıyorum. Hayır çünkü sokakta filan durdurup fırça atıyorsunuz ya, ondan diyorum. Vallahi yazıyorum, boş durmuyorum. Evet komedi. Dijitale. Daha seyretmenize zaman var. Sağ olun, işime dönüyorum, sevgiler" dedi.

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dizi, gülse birsel