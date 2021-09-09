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https://tr.sputniknews.com/20210909/gulse-birselden-yeni-dizi-projesi-1048769643.html
Gülse Birsel'den yeni dizi projesi
Gülse Birsel'den yeni dizi projesi
Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerinin senaristi Gülse Birsel, yeni bir dizi projesi yazmaya başladığını açıkladı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T17:38+0300
2021-09-09T17:38+0300
yaşam
dizi
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Instagram hesabından paylaşımda bulunan Birsel, "Paniğe infiale gerek yok arkadaşlar. Ben yazıyorum. Hayır çünkü sokakta filan durdurup fırça atıyorsunuz ya, ondan diyorum. Vallahi yazıyorum, boş durmuyorum. Evet komedi. Dijitale. Daha seyretmenize zaman var. Sağ olun, işime dönüyorum, sevgiler" dedi.
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dizi, gülse birsel

Gülse Birsel'den yeni dizi projesi

17:38 09.09.2021
© FlickrGülse Birsel
Gülse Birsel - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© Flickr
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Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerinin senaristi Gülse Birsel, yeni bir dizi projesi yazmaya başladığını açıkladı.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Birsel, "Paniğe infiale gerek yok arkadaşlar. Ben yazıyorum. Hayır çünkü sokakta filan durdurup fırça atıyorsunuz ya, ondan diyorum. Vallahi yazıyorum, boş durmuyorum. Evet komedi. Dijitale. Daha seyretmenize zaman var. Sağ olun, işime dönüyorum, sevgiler" dedi.
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