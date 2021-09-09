https://tr.sputniknews.com/20210909/halk-otobusunde-maske-kavgasi-1048760973.html

Halk otobüsünde maske kavgası

Halk otobüsünde maske kavgası

Sivas'ta halk otobüsü içerisinde iki kadın maske nedeniyle kavga etti. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T14:18+0300

2021-09-09T14:18+0300

2021-09-09T14:18+0300

türkiye

sivas

tartışma

otobüs

maske

halk otobüsü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048760948_0:96:1477:927_1920x0_80_0_0_8b411fa6ff518630c06877b1bc096c99.jpg

Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde seyreden özel halk otobüsünde bir kadın, maske takmayan diğer bir kadına tepki gösterdi. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. İki kadın bir süre sonra birbirlerine vurmaya başladı. Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına da yansıdı.

türkiye

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sivas, tartışma, otobüs, maske, halk otobüsü