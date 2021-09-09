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Halk otobüsünde maske kavgası
Halk otobüsünde maske kavgası
Sivas'ta halk otobüsü içerisinde iki kadın maske nedeniyle kavga etti. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T14:18+0300
2021-09-09T14:18+0300
2021-09-09T14:18+0300
türkiye
sivas
tartışma
otobüs
maske
halk otobüsü
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Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde seyreden özel halk otobüsünde bir kadın, maske takmayan diğer bir kadına tepki gösterdi. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. İki kadın bir süre sonra birbirlerine vurmaya başladı. Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına da yansıdı.
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sivas, tartışma, otobüs, maske, halk otobüsü
Halk otobüsünde maske kavgası
Sivas'ta halk otobüsü içerisinde iki kadın maske nedeniyle kavga etti.
Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde seyreden özel halk otobüsünde bir kadın, maske takmayan diğer bir kadına tepki gösterdi.
İkili arasında başlayan
tartışma
, kavgaya dönüştü. İki kadın bir süre sonra birbirlerine vurmaya başladı.
Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına da yansıdı.