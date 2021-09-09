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https://tr.sputniknews.com/20210909/haluk-levent-kendi-konserinde-kuyruga-girdi-1048776982.html
Haluk Levent, kendi konserinde kuyruğa girdi
Haluk Levent, kendi konserinde kuyruğa girdi
Haluk Levent, Kuruçeşme konseri öncesinde kuyruğa girerek, hayranlarıyla buluştu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T22:29+0300
2021-09-09T22:29+0300
2021-09-09T22:29+0300
türkiye
konser
haluk levent
kuyruk
sıra
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Levent, "Az sonra başlayacak Kuruçeşme konserim öncesi kuyruğa girdim" dedi.
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konser, haluk levent, kuyruk, sıra
Haluk Levent, kendi konserinde kuyruğa girdi
Haluk Levent, Kuruçeşme konseri öncesinde kuyruğa girerek, hayranlarıyla buluştu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Levent, "Az sonra başlayacak Kuruçeşme konserim öncesi kuyruğa girdim" dedi.