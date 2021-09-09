https://tr.sputniknews.com/20210909/hatayda-deprem-1048748042.html

Hatay'da deprem

Hatay'da deprem

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T06:33+0300

2021-09-09T06:33+0300

2021-09-09T06:32+0300

türkiye

hatay

arsuz

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arsuz'da saat 04.42'de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremin derinliği 19.44 kilometre olarak kaydedildi.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kaydederken, derinliğini de 11.9 kilometre olarak tespit etti.

türkiye

hatay

arsuz

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2021

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hatay, arsuz, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem