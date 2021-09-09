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Hatay'da deprem
Hatay'da deprem
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T06:33+0300
2021-09-09T06:32+0300
türkiye
hatay
arsuz
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arsuz'da saat 04.42'de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremin derinliği 19.44 kilometre olarak kaydedildi.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kaydederken, derinliğini de 11.9 kilometre olarak tespit etti.
türkiye
hatay
arsuz
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hatay, arsuz, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem

Hatay'da deprem

06:33 09.09.2021
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arsuz'da saat 04.42'de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremin derinliği 19.44 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kaydederken, derinliğini de 11.9 kilometre olarak tespit etti.
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