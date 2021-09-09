Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210909/hizli-pasaport-donemi-basladi-1048773239.html
'Hızlı Pasaport' dönemi başladı
'Hızlı Pasaport' dönemi başladı
İstanbul Havalimanı'nda, yolcular bu haftadan itibaren 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile yaklaşık 20 saniyede işlemlerini yapabilecek. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T19:25+0300
2021-09-09T19:25+0300
türkiye
pasaport
iga havalimanı işletmesi a.ş
istanbul havalimanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103940/96/1039409663_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5116f7319b60b1621e6d1ba805f5d9d7.jpg
İGA'nın resmi sosyal medya hesabından 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile ilgili paylaşım yapıldı.Sistemin nasıl kullanıldığını anlatan videonun da yer aldığı paylaşımda, "18 yaşını doldurmuş, çipli pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile pasaport işlemlerinizi 20 saniyede tamamlayabilirsiniz." denildi
türkiye
istanbul havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103940/96/1039409663_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_986f0e86f78de0583307e7fb992f6bd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pasaport, iga havalimanı işletmesi a.ş, istanbul havalimanı

'Hızlı Pasaport' dönemi başladı

19:25 09.09.2021
© AAPasaport – mühür
Pasaport – mühür - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
Abone ol
İstanbul Havalimanı'nda, yolcular bu haftadan itibaren 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile yaklaşık 20 saniyede işlemlerini yapabilecek.
İGA'nın resmi sosyal medya hesabından 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile ilgili paylaşım yapıldı.
Sistemin nasıl kullanıldığını anlatan videonun da yer aldığı paylaşımda, "18 yaşını doldurmuş, çipli pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile pasaport işlemlerinizi 20 saniyede tamamlayabilirsiniz." denildi
1211000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:31Rusya'nın Kuzey Filosu, Arktik bölgesinde büyük tatbikatlara başladı
20:24Peskov: Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırma kararını üzüntüyle karşıladı
20:21AB seyahat listesini güncelledi
20:11Eda Erdem tarihe geçti
20:06Kültür Bakanı Ersoy: İklim değişikliği gibi başlıkların ağırlığı altında eziliyoruz
20:04İmamoğlu'ndan TikTok paylaşımı: İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir oldu
20:02MEB: 15 Bin öğretmen ataması için başvurular 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak
19:50Lavrov: Suriye, dış oyuncuların çatışma meydanına dönüşmemeli
19:46Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran kişi gözaltına alındı
19:29Muraşko: G20 Sağlık Bakanları, Sputnik V’nin koronavirüse karşı en iyi aşı olduğunu söyledi
19:25'Hızlı Pasaport' dönemi başladı
19:25Bilim insanları meyvelerdeki zehirli maddelerin tespiti için yeni bir yöntem geliştirdi
19:19Yarıda kalan Nice-Olympique Marsilya maçında tarafların cezaları belli oldu
19:18Belarus, AB ülkelerinin sınır dışı ettiği yasadışı göçmenleri kabul etmeyecek
19:10AB: Taliban ile koşullu ilişki kurmalı, kendi operasyonumuzu düzenleyecek güce sahip olmalıyız
19:09Lavrov: 2. Dünya Savaşı'nda Nazi virüsüne karşı yapılan aşının etkisi azalmaya başladı
19:03Fas'ta seçimleri kazanan Milli Bağımsızlar Birliği lideri Ahnuş: Tüm partilerle çalışmaya hazırız
18:54Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e para cezası
18:52İngiltere kaçak göçmen getiren tekneleri Fransa'ya 'geri itecek'
18:40İngiltere'de 5.6 milyon hasta tedavi olmak için bekliyor