https://tr.sputniknews.com/20210909/hizli-pasaport-donemi-basladi-1048773239.html

'Hızlı Pasaport' dönemi başladı

'Hızlı Pasaport' dönemi başladı

İstanbul Havalimanı'nda, yolcular bu haftadan itibaren 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile yaklaşık 20 saniyede işlemlerini yapabilecek. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T19:25+0300

2021-09-09T19:25+0300

2021-09-09T19:25+0300

türkiye

pasaport

iga havalimanı işletmesi a.ş

istanbul havalimanı

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İGA'nın resmi sosyal medya hesabından 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile ilgili paylaşım yapıldı.Sistemin nasıl kullanıldığını anlatan videonun da yer aldığı paylaşımda, "18 yaşını doldurmuş, çipli pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile pasaport işlemlerinizi 20 saniyede tamamlayabilirsiniz." denildi

türkiye

istanbul havalimanı

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pasaport, iga havalimanı işletmesi a.ş, istanbul havalimanı