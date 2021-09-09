https://tr.sputniknews.com/20210909/hollandada-tiktoka-6-milyar-euroluk-dava-1048770736.html

Hollanda'da TikTok'a 6 milyar euro'luk dava

Hollanda'da TikTok'a 6 milyar euro'luk dava

Hollanda'da Stichting Massaschade & Consument Vakfı, sosyal paylaşım sitesi TikTok'a, veri güvenliği ihlali sebebiyle 6 milyar euro'luk dava açtığını açıkladı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T18:21+0300

2021-09-09T18:21+0300

2021-09-09T18:21+0300

yaşam

video

hollanda

sosyal medya

euro

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dava

tiktok

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Stichting Massaschade & Consument Vakfı'ndan yapılan açıklamada, 6 milyar euro'luk davanın Hollanda'daki 4.5 milyon TikTok üyesi adına Amsterdam Mahkemesi'nde açıldığı bildirildi.Mahkeme tarafından davaya ilişkin ilk incelemenin 6 Ekim'de yapılacağı kaydedildi.Açıklamada, "TikTok'un verileri uygunsuz şekilde işlediği, reklam içeriklerinde usule aykırı hareket ettiği, zararlı içeriklere karşı yeterli korumayı sağlamadığı ve kullanıcıların kişisel verilerini, bu verilerin korunmasında güvenli olmayan Çin ve ABD gibi ülkelere sattığı" belirtildi.Tüketici hakları vakıflarının açtığı üçüncü davaBu dava, Hollanda'da veri güvenliği sebebiyle TikTok'a karşı bu yıl açılan üçüncü dava oldu.Diğer iki davanın aksine Massaschade & Consument Vakfının davası, yetişkinler dahil Hollanda'daki tüm TikTok kullanıcılarını kapsıyor.Hollanda'da, kişisel verilerin güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce TikTok'a karşı açılan ilk davada Tüketiciler Birliği ve kişisel verilenin korunmasını amaçlayan bir vakıf 2 milyar euro'luk tazminat talep etmişti.İkinci dava ise Haziran ayında Hollandalı Piyasa Enformasyon Araştırma Vakfı (SOMI) TikTok'un 'Çocuk kullanıcıların veri gizliliği ve güvenliğini ihmal ettiği' iddiasıyla TikTok'tan 1.4 milyar euro istemişti.Bunun yanında Temmuz ayında Hollanda'da Kişisel Veri Koruma Kurumu (DPA) , sosyal medya uygulaması TikTok'a, ülkede çocukların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Felemenkçe dilinde yeterli açıklama sunmadığı için 750 bin euro idari para cezası vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20210722/hollanda-kisisel-veri-koruma-kurumundan-tiktoka-750-bin-euroluk-ceza-1045029609.html

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video, hollanda, sosyal medya, euro, çocuk, dava, tiktok