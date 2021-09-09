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İda Kasırgası'nın vurduğu ABD'nin Louisiana eyaletinde ölü sayısı 26'ya yükseldi
İda Kasırgası'nın vurduğu ABD'nin Louisiana eyaletinde ölü sayısı 26'ya yükseldi
ABD'de İda Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya çıktı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T07:33+0300
2021-09-09T07:32+0300
dünya
abd
louisiana
ölüm
idai kasırgası
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Eyaletin New Orleans kenti sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ida Kasırgası dolayısıyla bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 11 kişi daha artarak 26'ta yükseldiği belirtildi.Yeni ölümlerinin çoğunun, elektrik başta olmak üzere hala birçok temel ihtiyaçtan mahrum kalan ve aşırı sıcağa dayanamayan yaşlılar arasında yaşandığı kaydedildi.Kasırgadan iki gün sonra uygulanmaya başlanan 20.00 - 06.00 arası sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edilirken Louisiana genelinde yaklaşık 342 bin insanın hala elektrikten yoksun olduğu, okulları tahrip olan 250 bin öğrencinin de sınıflara dönemediği bilgisi paylaşıldı.Kategori 4 şiddetindeki İda Kasırgası'nın 29 Ağustos'ta 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da ilk belirlemelere göre 4 kişi ölmüş, ilerleyen günlerde bu rakam 15'e yükselmişti.Bölgede binlerce kişinin evi tahrip olurken kasırgadan en fazla etkilenen Louisiana eyaletinde bazı bölgelere yeniden elektrik verilmesinin 3 hafta sürebileceği açıklanmıştı.Kuzeye ilerlerken yavaşlayan ve tropikal fırtınaya dönüşen kasırganın neden olduğu yağışlar nedeniyle kuzeydoğu eyaletlerinde en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210904/ida-kasirgasinin-ardindan-louisianada-gida-ve-benzin-kuyruklari-olustu-1048602027.html
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abd, louisiana, ölüm, idai kasırgası

İda Kasırgası'nın vurduğu ABD'nin Louisiana eyaletinde ölü sayısı 26'ya yükseldi

07:33 09.09.2021
© AFP 2021Ida Kasırgası
Ida Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AFP 2021
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ABD'de İda Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya çıktı.
Eyaletin New Orleans kenti sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ida Kasırgası dolayısıyla bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 11 kişi daha artarak 26'ta yükseldiği belirtildi.
Yeni ölümlerinin çoğunun, elektrik başta olmak üzere hala birçok temel ihtiyaçtan mahrum kalan ve aşırı sıcağa dayanamayan yaşlılar arasında yaşandığı kaydedildi.
Kasırgadan iki gün sonra uygulanmaya başlanan 20.00 - 06.00 arası sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edilirken Louisiana genelinde yaklaşık 342 bin insanın hala elektrikten yoksun olduğu, okulları tahrip olan 250 bin öğrencinin de sınıflara dönemediği bilgisi paylaşıldı.
Ida Kasırgası’ndan 5 gün sonra ABD’nin Louisiana eyaletinde 800 bin aboneye elektrik verilemezken, eyalet sakinleri gıda ve benzin almak için sırada bekliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
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İda Kasırgası’nın ardından Louisiana’da gıda ve benzin kuyrukları oluştu
4 Eylül, 01:17
Kategori 4 şiddetindeki İda Kasırgası'nın 29 Ağustos'ta 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da ilk belirlemelere göre 4 kişi ölmüş, ilerleyen günlerde bu rakam 15'e yükselmişti.
Bölgede binlerce kişinin evi tahrip olurken kasırgadan en fazla etkilenen Louisiana eyaletinde bazı bölgelere yeniden elektrik verilmesinin 3 hafta sürebileceği açıklanmıştı.
Kuzeye ilerlerken yavaşlayan ve tropikal fırtınaya dönüşen kasırganın neden olduğu yağışlar nedeniyle kuzeydoğu eyaletlerinde en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.
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