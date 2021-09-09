https://tr.sputniknews.com/20210909/insaat-is-hakkimizi-istedik-soke-soke-aldik-1048758121.html

İnşaat-İş: Hakkımızı istedik, söke söke aldık

İnşaat-İş: Hakkımızı istedik, söke söke aldık

İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider “Malatya TOKİ ve Elazığ TOKİ şantiyelerinde yaklaşık 250-300 işçi arkadaşımız haklarını alamadılar... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T13:15+0300

2021-09-09T13:15+0300

2021-09-09T13:15+0300

seyir hali

tazminat

toki

rönesans holding

inşaat-iş

alacak

sendika

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İnşaat-İş: Hakkımızı istedik, söke söke aldık 09.09.2021 SEYİR HALİ

37 inşaat işçisinin Rönesans Holding’den alacakları ücret ve tazminatlar için İstanbul’da Piazza AVM önünde gerçekleştirdikleri eylem sonuçlandı. İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider, Rönesans Holding ile yaşadıkları sorunları, eylem sürecini ve işçilerin kazanımlarını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Gider, alacaklarını almak için nasıl eyleme geçtiklerini “Malatya TOKİ ve Elazığ TOKİ şantiyelerinde yaklaşık 250-300 işçi arkadaşımız haklarını alamadılar. Biz orada üyelerimizle iletişime geçtiğimizde direnişe başlamak istediğimizi söylediler ve yaklaşık 37 işçi arkadaşımız direnişe başlamak için bize ulaştılar. İstanbul Maltepe’de bulunan Piazza AVM önünde direnişe başladık” diye anlattı.‘İşçileri ücretsiz izne çıkarıp sonra çağırmayarak çıkışını veren bir sistemle karşı karşıyaydık’Gider, işçilerin karşılaştığı sorunları “Yaklaşık 7 aydır gasp edilen asgari geçim indirimleri, ihbar tazminatları ve elden alacakları mevcuttu. Pandemiyi fırsata çevirerek işçi arkadaşlarımızı ücretsiz izne çıkarıp sonrasında da işe çağırmayıp çıkışını veren bir sistemle karşı karşıyaydık. Arkadaşlarımız eyleme geçmeden önce haklarımızın ödenmesi için bir basınç uyguluyorlardı. Şantiyelerde bu durumla karşılaşıyoruz. İşçinin alacağı yoktur. Hep taşeron ve ana firmalar haklıdır. Bunun bir kere daha haklı olmadığını göstermiş olduk” diye aktardı.‘Bu aslında devletin işçilere vermiş olduğu asgari geçim indirimlerini çalmak’İşverenin ilk başta hak edilen ücretlerin sadece bir kısmını ödemeyi teklif ettiğini söyleyen Gider, eylemin sonunda haklarını aldıklarını belirtti:“Direnişimizi kararlılıkla sürdürdüğümüz için sadece elden ücretlerimizi ödeyeceklerini söylediler. Diğer türlü mahkemeye gidin dediler. Bu aslında devletin işçilere vermiş olduğu asgari geçim indirimlerini çalmak. Ayrıca ihbar tazminatlarını gasp ediyorlar. Son raddede ödemeyi kabul ettiler çünkü çok sıkıştılar. Kaçabilecekleri bir yer de yoktu. Kolluk güçleri de yılmaya başladı. Müdahale olmadı. Direnişimiz barışçıl bir şekilde ilerledi. Hakkımızı istedik. Söke söke aldık.”

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2021

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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tazminat, toki, rönesans holding, inşaat-iş, alacak, sendika, аудио