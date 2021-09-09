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https://tr.sputniknews.com/20210909/insaat-is-hakkimizi-istedik-soke-soke-aldik-1048758121.html
İnşaat-İş: Hakkımızı istedik, söke söke aldık
İnşaat-İş: Hakkımızı istedik, söke söke aldık
İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider “Malatya TOKİ ve Elazığ TOKİ şantiyelerinde yaklaşık 250-300 işçi arkadaşımız haklarını alamadılar... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T13:15+0300
2021-09-09T13:15+0300
seyir hali
tazminat
toki
rönesans holding
inşaat-iş
alacak
sendika
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İnşaat-İş: Hakkımızı istedik, söke söke aldık
09.09.2021 SEYİR HALİ
37 inşaat işçisinin Rönesans Holding’den alacakları ücret ve tazminatlar için İstanbul’da Piazza AVM önünde gerçekleştirdikleri eylem sonuçlandı. İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider, Rönesans Holding ile yaşadıkları sorunları, eylem sürecini ve işçilerin kazanımlarını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Gider, alacaklarını almak için nasıl eyleme geçtiklerini “Malatya TOKİ ve Elazığ TOKİ şantiyelerinde yaklaşık 250-300 işçi arkadaşımız haklarını alamadılar. Biz orada üyelerimizle iletişime geçtiğimizde direnişe başlamak istediğimizi söylediler ve yaklaşık 37 işçi arkadaşımız direnişe başlamak için bize ulaştılar. İstanbul Maltepe’de bulunan Piazza AVM önünde direnişe başladık” diye anlattı.‘İşçileri ücretsiz izne çıkarıp sonra çağırmayarak çıkışını veren bir sistemle karşı karşıyaydık’Gider, işçilerin karşılaştığı sorunları “Yaklaşık 7 aydır gasp edilen asgari geçim indirimleri, ihbar tazminatları ve elden alacakları mevcuttu. Pandemiyi fırsata çevirerek işçi arkadaşlarımızı ücretsiz izne çıkarıp sonrasında da işe çağırmayıp çıkışını veren bir sistemle karşı karşıyaydık. Arkadaşlarımız eyleme geçmeden önce haklarımızın ödenmesi için bir basınç uyguluyorlardı. Şantiyelerde bu durumla karşılaşıyoruz. İşçinin alacağı yoktur. Hep taşeron ve ana firmalar haklıdır. Bunun bir kere daha haklı olmadığını göstermiş olduk” diye aktardı.‘Bu aslında devletin işçilere vermiş olduğu asgari geçim indirimlerini çalmak’İşverenin ilk başta hak edilen ücretlerin sadece bir kısmını ödemeyi teklif ettiğini söyleyen Gider, eylemin sonunda haklarını aldıklarını belirtti:“Direnişimizi kararlılıkla sürdürdüğümüz için sadece elden ücretlerimizi ödeyeceklerini söylediler. Diğer türlü mahkemeye gidin dediler. Bu aslında devletin işçilere vermiş olduğu asgari geçim indirimlerini çalmak. Ayrıca ihbar tazminatlarını gasp ediyorlar. Son raddede ödemeyi kabul ettiler çünkü çok sıkıştılar. Kaçabilecekleri bir yer de yoktu. Kolluk güçleri de yılmaya başladı. Müdahale olmadı. Direnişimiz barışçıl bir şekilde ilerledi. Hakkımızı istedik. Söke söke aldık.”
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Ali Çağatay
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tazminat, toki, rönesans holding, inşaat-iş, alacak, sendika, аудио

İnşaat-İş: Hakkımızı istedik, söke söke aldık

13:15 09.09.2021
SEYİR HALİ
İnşaat-İş: Hakkımızı istedik, söke söke aldık
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider “Malatya TOKİ ve Elazığ TOKİ şantiyelerinde yaklaşık 250-300 işçi arkadaşımız haklarını alamadılar. Yaklaşık 7 aydır gasp edilen asgari geçim indirimleri, ihbar tazminatları ve elden alacakları mevcuttu. Hakkımızı istedik. Söke söke aldık” ifadelerini kullandı.
37 inşaat işçisinin Rönesans Holding’den alacakları ücret ve tazminatlar için İstanbul’da Piazza AVM önünde gerçekleştirdikleri eylem sonuçlandı. İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider, Rönesans Holding ile yaşadıkları sorunları, eylem sürecini ve işçilerin kazanımlarını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.
Gider, alacaklarını almak için nasıl eyleme geçtiklerini “Malatya TOKİ ve Elazığ TOKİ şantiyelerinde yaklaşık 250-300 işçi arkadaşımız haklarını alamadılar. Biz orada üyelerimizle iletişime geçtiğimizde direnişe başlamak istediğimizi söylediler ve yaklaşık 37 işçi arkadaşımız direnişe başlamak için bize ulaştılar. İstanbul Maltepe’de bulunan Piazza AVM önünde direnişe başladık” diye anlattı.

‘İşçileri ücretsiz izne çıkarıp sonra çağırmayarak çıkışını veren bir sistemle karşı karşıyaydık’

Gider, işçilerin karşılaştığı sorunları “Yaklaşık 7 aydır gasp edilen asgari geçim indirimleri, ihbar tazminatları ve elden alacakları mevcuttu. Pandemiyi fırsata çevirerek işçi arkadaşlarımızı ücretsiz izne çıkarıp sonrasında da işe çağırmayıp çıkışını veren bir sistemle karşı karşıyaydık. Arkadaşlarımız eyleme geçmeden önce haklarımızın ödenmesi için bir basınç uyguluyorlardı. Şantiyelerde bu durumla karşılaşıyoruz. İşçinin alacağı yoktur. Hep taşeron ve ana firmalar haklıdır. Bunun bir kere daha haklı olmadığını göstermiş olduk” diye aktardı.

‘Bu aslında devletin işçilere vermiş olduğu asgari geçim indirimlerini çalmak’

İşverenin ilk başta hak edilen ücretlerin sadece bir kısmını ödemeyi teklif ettiğini söyleyen Gider, eylemin sonunda haklarını aldıklarını belirtti:
“Direnişimizi kararlılıkla sürdürdüğümüz için sadece elden ücretlerimizi ödeyeceklerini söylediler. Diğer türlü mahkemeye gidin dediler. Bu aslında devletin işçilere vermiş olduğu asgari geçim indirimlerini çalmak. Ayrıca ihbar tazminatlarını gasp ediyorlar. Son raddede ödemeyi kabul ettiler çünkü çok sıkıştılar. Kaçabilecekleri bir yer de yoktu. Kolluk güçleri de yılmaya başladı. Müdahale olmadı. Direnişimiz barışçıl bir şekilde ilerledi. Hakkımızı istedik. Söke söke aldık.”
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