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İstanbul’da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 60’ı gördü
İstanbul’da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 60’ı gördü
İstanbul’da erken saatlerden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T08:16+0300
2021-09-09T08:15+0300
yaşam
istanbul
trafik
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İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü. Köprüye çıkışları sağlayan ana artellerde de yoğunluk olduğu gözlemlendi.Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor.Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20210826/fatihte-trafik-isiklari-tramvay-yoluna-devrildi-1048366352.html
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istanbul, trafik

İstanbul’da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 60’ı gördü

08:16 09.09.2021
© İHA / DAVUT HAS - MEHMET FURKAN DOĞAN-İstanbul - trafik
İstanbul - trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© İHA / DAVUT HAS - MEHMET FURKAN DOĞAN-
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İstanbul’da erken saatlerden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi.
İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü. Köprüye çıkışları sağlayan ana artellerde de yoğunluk olduğu gözlemlendi.
Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor.
Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Fatih'te tramvay durağındaki trafik ışıkları tramvay yoluna devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
YAŞAM
Fatih'te trafik ışıkları tramvay yoluna devrildi
26 Ağustos, 19:58
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