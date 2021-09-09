https://tr.sputniknews.com/20210909/izmir-buyuksehir-belediyesi-eski-otobusleri-kafe-yapiyor-ilk-ornek-sofor-kafe-1048744017.html

İzmir'de eski otobüsler kafeye dönüştürülüyor: İlk örnek 'Şoför Kafe'

İzmir'de eski otobüsler kafeye dönüştürülüyor: İlk örnek 'Şoför Kafe'

İzmir'de yıllarca ulaşım hizmeti vermiş ancak artık kullanılmayan otobüsler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kafeye dönüştürülüyor. ESHOT ekiplerinin... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T00:27+0300

2021-09-09T00:27+0300

2021-09-09T00:33+0300

yaşam

kafe

hurda

otobüs

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

tunç soyer

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Şoför Kafe' projesiyle kullanılmayan ESHOT otobüslerini kendi atölyelerinde gerçekleşen dönüşümle hizmete almak için harekete geçti. Hurdaya ayrılacak otobüsler için alınan karar kapsamında İzmir'de bulunan ve sirkülasyonu yoğun olan aktarma merkezlerine konulacak kafelerde şoförler zaman geçirebilecek ve vatandaşlar da hizmetten yararlanabilecek. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre ESHOT bünyesindeki ekip tarafından hazırlanan ilk örnek kafe 90. İEF'te vatandaşlara tanıtıldı. Ziyaretçilerin beğenisine sunulan proje büyük ilgi gördü. 5 aktarma noktasında yer alacakMakine ve Kimya Endüstrisi A.Ş'ye (MKE) hurda vasfıyla verilecek otobüsler için geri dönüşüm kararı alınırken ESHOT, Gediz Atölye ve Ağır Bakım Tesislerinde 1998 model Mercedes markalı körüklü otobüsü kafeye çevirdi. Ulaşımdan tamamen çekilen araçlar üzerinde çalışmalar sürerken yeni dönemde ilk etapta 5 aktarma noktasına modern bir şekilde tasarlanan kafeler yerleştirilecek.Güneş enerjisinin bulunduğu otobüslerde kütüphane, televizyon, klima yer alacak. Tost, sandviç ve meşrubat hizmeti verecek kafelerin işletmesini İZELMAN A.Ş. üstlenecek. Ayrıca vatandaşlara İzmir'in tarihi fotoğraflarıyla nostalji yaşatılacak. Kafelerin yerleştirildiği bölgeye göre ilçeye özel fotoğraflar da seçilecek.Şoför Kafe’nin özellikleri Araçta enerji üretimi 5 kilowatt gücünde akıllı hibrit inverter ile sağlanıyor. Araçtaki klimalar, buzdolabı, televizyon, uydu sistemi, aynı anda 12 telefonu şarj edebilecek prizler, araç bilgisayarı, iç ve dış aydınlatma sistemi, çay ocağının elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Kafenin döşemesi kapitone deriden oluşuyor.

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kafe, hurda, otobüs, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, tunç soyer