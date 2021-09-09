https://tr.sputniknews.com/20210909/jennifer-lawrence-anne-oluyor-1048766310.html

Jennifer Lawrence anne oluyor

Jennifer Lawrence anne oluyor

ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence, ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T16:20+0300

2021-09-09T16:20+0300

2021-09-09T16:23+0300

yaşam

jennifer lawrence

hamile

anne

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Oscar’lı oyuncu Jennifer Lawrence anne oluyor. Cooke Maroney ile evli olan Lawrence’ın ilk çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. NTV’nin aktardığına göre, People dergisine konuşan 31 yaşındaki oyuncunun temsilcisi, çiftin ilk bebek heyecanı yaşadığını doğruladı.Lawrence ile 36 yaşındaki sanat galerisi işletmecisi olan eşi Maroney, 2018 yılından bu yana birlikte. Çift, Ekim 2019’da yakın arkadaşları, ünlüler ve aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle evlendi.‘Bir Maroney olmaktan gurur duyuyorum’Maroney ile evliliğini gözlerden uzak yaşayan Lawrence, Catt Sadler’ın podcast yayınına katıldığında evlenmeye nasıl karar verdiğini şöyle anlatmıştı:“Bu basit sorularla başladım: Nasıl hissediyorum? O hoş biri mi? Nazik biri mi?”Lawrence, bu soruların neden evlendiğine yanıt olduğunu belirtmiş, “O hayatımda tanıdığım en mükemmel insan, dolayısıyla bir Maroney olmaktan gurur duyuyorum” demişti.2013 yılında rol aldığı Umut Işığım (Silver Linings Playbook) isimli filmle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Lawrence, 2022 yılında vizyona girmesi beklenen Bad Blood isimli filmde dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Theranos’un kurucusu Elizabeth Holmes’u canlandıracak.

https://tr.sputniknews.com/20171122/ciplak-lawrence-fotograflar-1031106954.html

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