Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210909/jennifer-lawrence-anne-oluyor-1048766310.html
Jennifer Lawrence anne oluyor
Jennifer Lawrence anne oluyor
ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence, ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T16:20+0300
2021-09-09T16:23+0300
yaşam
jennifer lawrence
hamile
anne
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048766284_0:118:3073:1846_1920x0_80_0_0_5cf6f9c2368075efa5b68779f012f170.jpg
Oscar’lı oyuncu Jennifer Lawrence anne oluyor. Cooke Maroney ile evli olan Lawrence’ın ilk çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. NTV’nin aktardığına göre, People dergisine konuşan 31 yaşındaki oyuncunun temsilcisi, çiftin ilk bebek heyecanı yaşadığını doğruladı.Lawrence ile 36 yaşındaki sanat galerisi işletmecisi olan eşi Maroney, 2018 yılından bu yana birlikte. Çift, Ekim 2019’da yakın arkadaşları, ünlüler ve aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle evlendi.‘Bir Maroney olmaktan gurur duyuyorum’Maroney ile evliliğini gözlerden uzak yaşayan Lawrence, Catt Sadler’ın podcast yayınına katıldığında evlenmeye nasıl karar verdiğini şöyle anlatmıştı:“Bu basit sorularla başladım: Nasıl hissediyorum? O hoş biri mi? Nazik biri mi?”Lawrence, bu soruların neden evlendiğine yanıt olduğunu belirtmiş, “O hayatımda tanıdığım en mükemmel insan, dolayısıyla bir Maroney olmaktan gurur duyuyorum” demişti.2013 yılında rol aldığı Umut Işığım (Silver Linings Playbook) isimli filmle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Lawrence, 2022 yılında vizyona girmesi beklenen Bad Blood isimli filmde dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Theranos’un kurucusu Elizabeth Holmes’u canlandıracak.
https://tr.sputniknews.com/20171122/ciplak-lawrence-fotograflar-1031106954.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048766284_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_1064522d3ec1fa7f619c51728c18bc85.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jennifer lawrence, hamile, anne

Jennifer Lawrence anne oluyor

16:20 09.09.2021 (güncellendi: 16:23 09.09.2021)
© AFP 2021Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AFP 2021
Abone ol
ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence, ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.
Oscar’lı oyuncu Jennifer Lawrence anne oluyor. Cooke Maroney ile evli olan Lawrence’ın ilk çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. NTV’nin aktardığına göre, People dergisine konuşan 31 yaşındaki oyuncunun temsilcisi, çiftin ilk bebek heyecanı yaşadığını doğruladı.
Lawrence ile 36 yaşındaki sanat galerisi işletmecisi olan eşi Maroney, 2018 yılından bu yana birlikte. Çift, Ekim 2019’da yakın arkadaşları, ünlüler ve aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle evlendi.

‘Bir Maroney olmaktan gurur duyuyorum’

Maroney ile evliliğini gözlerden uzak yaşayan Lawrence, Catt Sadler’ın podcast yayınına katıldığında evlenmeye nasıl karar verdiğini şöyle anlatmıştı:
“Bu basit sorularla başladım: Nasıl hissediyorum? O hoş biri mi? Nazik biri mi?”
Lawrence, bu soruların neden evlendiğine yanıt olduğunu belirtmiş, “O hayatımda tanıdığım en mükemmel insan, dolayısıyla bir Maroney olmaktan gurur duyuyorum” demişti.
2013 yılında rol aldığı Umut Işığım (Silver Linings Playbook) isimli filmle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Lawrence, 2022 yılında vizyona girmesi beklenen Bad Blood isimli filmde dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Theranos’un kurucusu Elizabeth Holmes’u canlandıracak.
Jennifer Lawrence - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2017
YAŞAM
Çıplak fotoğrafları internete sızdırılan Lawrence: Sanki tüm dünya bana tecavüz ediyordu
22 Kasım 2017, 16:33
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:20Bursa'da 20 dakikada 4 inşaatın malzemelerini çaldılar
16:20Jennifer Lawrence anne oluyor
16:16İtalya'da aşı karşıtı bir grubun silahlı saldırı düzenleyeceği iddiası üzerine polis harekete geçti
16:13KGAÖ ülkeleri, kolektif güçleri modern silah ve teçhizatla donatacak
16:04Hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı
15:59Evli çift derbide beraber hakemlik yapacak
15:57Yandex: İnternet tarihindeki en büyük DDoS saldırısını başarıyla püskürttük
15:56Twitter 'yumuşak engelleme' özelliğini test etmeye başladı
15:45Kadıköy'de Osmanlı döneminden kalma aşı vesikası ortaya çıktı
15:40Kavcıoğlu 'manşet enflasyon'u işaret etti: TCMB, 23 Eylül'de politika değişikliğine mi gidecek?
15:36Fransa'da Rıfat Esad'a yolsuzluktan verilen 4 yıllık hapis cezası onaylandı
15:31TESK Genel Başkanı Palandöken: Şehir efsanelerine inanılmasın, aşı çok önemli
15:28Aşı karşıtlarının İstanbul'daki mitingi: Kaymakamlık izin vermedi, valilikten onay çıktı
15:22Türkiye ve Ermenistan arasındaki kapıların açılmasına dair sinyaller sınırda nasıl karşılanıyor?
15:17Baro başkan adayları: Avukatların temel sorunu geçim sıkıntısı
15:16Çin 'bağımlılık' kurallarını genişletti: Yeni çevrim içi oyunlara onay vermeyi askıya aldı
15:11e-Nabız’da üç yeni özellik
15:03Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı Rahman ile görüştü
14:47Erdoğan: Komşumuz Yunanistan'dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini bekliyoruz
14:47Daha önce ahır olarak kullanılan alanda üretilen salçaya el kondu