Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210909/jerome-boatenge-eski-sevgilisine-siddetten-18-milyon-euro-ceza-1048778178.html
Jerome Boateng'e eski partnerine şiddetten 1.8 milyon euro ceza
Jerome Boateng'e eski partnerine şiddetten 1.8 milyon euro ceza
Jerome Boateng, eski sevgilisine 2018 yılında saldırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1.8 milyon euro para cezasına çarptırıldı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T23:48+0300
2021-09-09T23:48+0300
2021-09-09T23:55+0300
yaşam
jérôme boateng
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103607/89/1036078953_0:185:2542:1615_1920x0_80_0_0_79494d12561172b427a0aaceb512613d.jpg
Eski kız arkadaşını dövmek, içerisinde sert cisimlerin bulunduğu çantayı fırlatmak ve hakaret ettiği gerekçesiyle mahkeme karşısına çıkan Jerome Boateng suçlu bulundu. Münih bölge mahkemesi Jerome Boateng'e 'kasten yaralama ve hakaretten' toplam 1.8 milyon euro para cezası verildi.Avrupa futbolunun en önemli yıldızları arasında olan Jerome Boateng, eski kız arkadaşı Sherin Senler'e yönelik saldırı iddiaları nedeniyle Münih'te mahkemeye çıktı. 33 yaşındaki Boateng, 2018 yılında ikiz kızlarının annesi olan Senler'e tehlikeli şekilde bedensel zarar vermekle suçlu bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103607/89/1036078953_71:0:2471:1800_1920x0_80_0_0_93a6c3333a05cb6a19d05812f7d70e52.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jérôme boateng
Jerome Boateng'e eski partnerine şiddetten 1.8 milyon euro ceza 23:48 09.09.2021 (güncellendi: 23:55 09.09.2021)
Jerome Boateng, eski sevgilisine 2018 yılında saldırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1.8 milyon euro para cezasına çarptırıldı.
Eski kız arkadaşını dövmek, içerisinde sert cisimlerin bulunduğu çantayı fırlatmak ve hakaret ettiği gerekçesiyle mahkeme karşısına çıkan Jerome Boateng suçlu bulundu.
Münih bölge mahkemesi Jerome Boateng'e
'kasten yaralama ve hakaretten' toplam 1.8 milyon euro para cezası verildi.
Avrupa futbolunun en önemli yıldızları arasında olan
Jerome Boateng, eski kız arkadaşı Sherin Senler'e yönelik saldırı iddiaları nedeniyle Münih'te mahkemeye çıktı.
33 yaşındaki Boateng,
2018 yılında ikiz kızlarının annesi olan Senler'e tehlikeli şekilde bedensel zarar vermekle suçlu bulundu.