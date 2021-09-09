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Jerome Boateng'e eski partnerine şiddetten 1.8 milyon euro ceza
Jerome Boateng'e eski partnerine şiddetten 1.8 milyon euro ceza
Jerome Boateng, eski sevgilisine 2018 yılında saldırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1.8 milyon euro para cezasına çarptırıldı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T23:48+0300
2021-09-09T23:55+0300
yaşam
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Eski kız arkadaşını dövmek, içerisinde sert cisimlerin bulunduğu çantayı fırlatmak ve hakaret ettiği gerekçesiyle mahkeme karşısına çıkan Jerome Boateng suçlu bulundu. Münih bölge mahkemesi Jerome Boateng'e 'kasten yaralama ve hakaretten' toplam 1.8 milyon euro para cezası verildi.Avrupa futbolunun en önemli yıldızları arasında olan Jerome Boateng, eski kız arkadaşı Sherin Senler'e yönelik saldırı iddiaları nedeniyle Münih'te mahkemeye çıktı. 33 yaşındaki Boateng, 2018 yılında ikiz kızlarının annesi olan Senler'e tehlikeli şekilde bedensel zarar vermekle suçlu bulundu.
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Jerome Boateng'e eski partnerine şiddetten 1.8 milyon euro ceza

23:48 09.09.2021 (güncellendi: 23:55 09.09.2021)
© REUTERS / COSTAS BALTASJerome Boateng
Jerome Boateng - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© REUTERS / COSTAS BALTAS
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Jerome Boateng, eski sevgilisine 2018 yılında saldırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1.8 milyon euro para cezasına çarptırıldı.
Eski kız arkadaşını dövmek, içerisinde sert cisimlerin bulunduğu çantayı fırlatmak ve hakaret ettiği gerekçesiyle mahkeme karşısına çıkan Jerome Boateng suçlu bulundu.
Münih bölge mahkemesi Jerome Boateng'e 'kasten yaralama ve hakaretten' toplam 1.8 milyon euro para cezası verildi.
Avrupa futbolunun en önemli yıldızları arasında olan Jerome Boateng, eski kız arkadaşı Sherin Senler'e yönelik saldırı iddiaları nedeniyle Münih'te mahkemeye çıktı.
33 yaşındaki Boateng, 2018 yılında ikiz kızlarının annesi olan Senler'e tehlikeli şekilde bedensel zarar vermekle suçlu bulundu.
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