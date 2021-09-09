https://tr.sputniknews.com/20210909/jerome-boatenge-eski-sevgilisine-siddetten-18-milyon-euro-ceza-1048778178.html

Jerome Boateng'e eski partnerine şiddetten 1.8 milyon euro ceza

Jerome Boateng'e eski partnerine şiddetten 1.8 milyon euro ceza

Jerome Boateng, eski sevgilisine 2018 yılında saldırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1.8 milyon euro para cezasına çarptırıldı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T23:48+0300

2021-09-09T23:48+0300

2021-09-09T23:55+0300

yaşam

jérôme boateng

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Eski kız arkadaşını dövmek, içerisinde sert cisimlerin bulunduğu çantayı fırlatmak ve hakaret ettiği gerekçesiyle mahkeme karşısına çıkan Jerome Boateng suçlu bulundu. Münih bölge mahkemesi Jerome Boateng'e 'kasten yaralama ve hakaretten' toplam 1.8 milyon euro para cezası verildi.Avrupa futbolunun en önemli yıldızları arasında olan Jerome Boateng, eski kız arkadaşı Sherin Senler'e yönelik saldırı iddiaları nedeniyle Münih'te mahkemeye çıktı. 33 yaşındaki Boateng, 2018 yılında ikiz kızlarının annesi olan Senler'e tehlikeli şekilde bedensel zarar vermekle suçlu bulundu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jérôme boateng