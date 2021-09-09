https://tr.sputniknews.com/20210909/kadikoyde-osmanli-doneminden-kalma-asi-vesikasi-ortaya-cikti-1048765021.html

Kadıköy'de Osmanlı döneminden kalma aşı vesikası ortaya çıktı

Kadıköy'de Osmanlı döneminden kalma aşı vesikası ortaya çıktı

Kovid-19'la insanların hayatına karantina, pandemi ve aşılama gibi terimler girdi. Aşılama ve aşı kartı gibi terimler de salgın sürecinde en çok konuşulan... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T15:45+0300

2021-09-09T15:45+0300

2021-09-09T15:45+0300

türkiye

kadıköy

aşı

belge

koronavirüs

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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için aşılamanın öneminin vurgulandığı bugünlerde aşı olan vatandaşlara verilen aşı kartının bir benzerinin 1900’lerde de verildiği ortaya çıktı.1906 yılında çiçek aşısının 3. dozunu olan boyacı Nikola’nın oğlu Konstantin isimli Osmanlı vatandaşına verilen aşı vesikası tarihin farklı zamanlarında benzer salgınların yaşandığı ve aşılamada aynı önlemlerin alındığını gözler önüne serdi.'3. dozu gösteren bir aşı belgesidir'Vesikanın sahibi olan ve Kadıköy’de sahaflık yapan Bahtiyar İstekli, “Bu aşı belgesi uzun zamandır bende bir kenarda duruyordu. Bizim tarihimizde çok yoğun olarak pandemik hastalıklar görülmüştür. Bunlarla ilgili çeşitli tedbirler alınmıştır, aşılama da bunlardan birisidir. Bu elimde bulunan bu belge çiçek açısından sonra verilmiş bir belge olup 1906 tarihlidir. İstanbul’da yaşayan boyacı Nikola’nın oğlu Konstantin’in verilmiş ve yaptırdığı 3. dozu gösteren bir aşı belgesidir. O dönemde Osmanlı’da nüfus çok önemli. İmparatorluğun nüfusu Avrupa ve Rusya ile kıyaslandığı zaman oldukça düşük seviyededir bu sebeple nüfusunu korumak ve geliştirmek için imparatorluk çeşitli tedbirler almıştır bu tedbirlerin başında da pandemik hastalıklara karşı aşılama gelmektedir” dedi.

türkiye

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kadıköy, aşı, belge, koronavirüs