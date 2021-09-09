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Kadıköy'de Osmanlı döneminden kalma aşı vesikası ortaya çıktı
Kadıköy'de Osmanlı döneminden kalma aşı vesikası ortaya çıktı
Kovid-19'la insanların hayatına karantina, pandemi ve aşılama gibi terimler girdi. Aşılama ve aşı kartı gibi terimler de salgın sürecinde en çok konuşulan... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T15:45+0300
2021-09-09T15:45+0300
türkiye
kadıköy
aşı
belge
koronavirüs
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için aşılamanın öneminin vurgulandığı bugünlerde aşı olan vatandaşlara verilen aşı kartının bir benzerinin 1900’lerde de verildiği ortaya çıktı.1906 yılında çiçek aşısının 3. dozunu olan boyacı Nikola’nın oğlu Konstantin isimli Osmanlı vatandaşına verilen aşı vesikası tarihin farklı zamanlarında benzer salgınların yaşandığı ve aşılamada aynı önlemlerin alındığını gözler önüne serdi.'3. dozu gösteren bir aşı belgesidir'Vesikanın sahibi olan ve Kadıköy’de sahaflık yapan Bahtiyar İstekli, “Bu aşı belgesi uzun zamandır bende bir kenarda duruyordu. Bizim tarihimizde çok yoğun olarak pandemik hastalıklar görülmüştür. Bunlarla ilgili çeşitli tedbirler alınmıştır, aşılama da bunlardan birisidir. Bu elimde bulunan bu belge çiçek açısından sonra verilmiş bir belge olup 1906 tarihlidir. İstanbul’da yaşayan boyacı Nikola’nın oğlu Konstantin’in verilmiş ve yaptırdığı 3. dozu gösteren bir aşı belgesidir. O dönemde Osmanlı’da nüfus çok önemli. İmparatorluğun nüfusu Avrupa ve Rusya ile kıyaslandığı zaman oldukça düşük seviyededir bu sebeple nüfusunu korumak ve geliştirmek için imparatorluk çeşitli tedbirler almıştır bu tedbirlerin başında da pandemik hastalıklara karşı aşılama gelmektedir” dedi.
türkiye
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kadıköy, aşı, belge, koronavirüs

Kadıköy'de Osmanlı döneminden kalma aşı vesikası ortaya çıktı

15:45 09.09.2021
© İHA1900'lerden kalma aşı vesikası
1900'lerden kalma aşı vesikası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© İHA
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Kovid-19'la insanların hayatına karantina, pandemi ve aşılama gibi terimler girdi. Aşılama ve aşı kartı gibi terimler de salgın sürecinde en çok konuşulan terimlerin başında gelirken, Osmanlı döneminden bugüne gelen çiçek aşısı vesikası, İstanbul Kadıköy'de bir sahafta bulundu.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için aşılamanın öneminin vurgulandığı bugünlerde aşı olan vatandaşlara verilen aşı kartının bir benzerinin 1900’lerde de verildiği ortaya çıktı.
1906 yılında çiçek aşısının 3. dozunu olan boyacı Nikola’nın oğlu Konstantin isimli Osmanlı vatandaşına verilen aşı vesikası tarihin farklı zamanlarında benzer salgınların yaşandığı ve aşılamada aynı önlemlerin alındığını gözler önüne serdi.
© İHA1900'lerden kalma aşı vesikası
1900'lerden kalma aşı vesikası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
1900'lerden kalma aşı vesikası
© İHA

'3. dozu gösteren bir aşı belgesidir'

Vesikanın sahibi olan ve Kadıköy’de sahaflık yapan Bahtiyar İstekli, “Bu aşı belgesi uzun zamandır bende bir kenarda duruyordu. Bizim tarihimizde çok yoğun olarak pandemik hastalıklar görülmüştür. Bunlarla ilgili çeşitli tedbirler alınmıştır, aşılama da bunlardan birisidir. Bu elimde bulunan bu belge çiçek açısından sonra verilmiş bir belge olup 1906 tarihlidir. İstanbul’da yaşayan boyacı Nikola’nın oğlu Konstantin’in verilmiş ve yaptırdığı 3. dozu gösteren bir aşı belgesidir. O dönemde Osmanlı’da nüfus çok önemli. İmparatorluğun nüfusu Avrupa ve Rusya ile kıyaslandığı zaman oldukça düşük seviyededir bu sebeple nüfusunu korumak ve geliştirmek için imparatorluk çeşitli tedbirler almıştır bu tedbirlerin başında da pandemik hastalıklara karşı aşılama gelmektedir” dedi.
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