Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210909/katar-kabil-havaalani-yuzde-90-operasyonel--afgan-olmayanlar-icin-ucuslar-yeniden-basliyor-1048761570.html
Katar: Kabil Havaalanı yüzde 90 operasyonel, Afgan olmayanlar için uçuşlar yeniden başlıyor
Katar: Kabil Havaalanı yüzde 90 operasyonel, Afgan olmayanlar için uçuşlar yeniden başlıyor
Taliban'la Kabil Havaalanı'nın yeniden açılması ve işletilmesi konusunda görüşen Katar'dan kaynaklar, gelişmelerle ilgili bir dizi açıklama yaptı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T14:31+0300
2021-09-09T14:52+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
katar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048301558_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_54dc687f90a6866509eb9f2d348e5847.jpg
AFP'ye konuşan Katar'ın başkenti Doha'dan bir kaynak, Afgan olmayan ve içlerinde ABD vatandaşlarının da bulunduğu yaklaşık 200 kişinin Afganistan'ın başkenti Kabil'den uçakla ayrılmak üzere olduğunu söyledi. Bu, ABD'nin 30 Ağustos'ta tamamen çekilmesinden beri yabancılar için ilk havayoluyla çıkış olacak. Doha'daki kaynak "200'ünün hepsi ABD vatandaşı değil. Ama Kabil'den Doha'ya uçacaklar arasında ABD vatandaşları da var" dedi.Reuters'e konuşan Kabil Havaalanı'ndaki onarım çalışmalarıyla ilgili Katarlı bir kaynak da 'Kabil Havaalanı'nın işler hale gelmeye yüzde 90 oranında hazır olduğunu, ama yeniden açılmasının aşamalı gerçekleşeceğini' belirtti. Bir başka Katarlı kaynak ise Kabil'den bugün yapılacak uçuşun düzenli sefer olduğunu, tahliye olmadığını, cuma günü de uçuş yapılacağını dile getirdi.Katar'ın Al Jazeera kanalında yayımlanan görüntülerde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu ailelerin Kabil havaalanında bavullarla bekledikleri görüldü. Kanadalı bir yolcu, kanala yaptığı açıklamada, "Katarlıları çok takdir ediyoruz" dedi.Washington'ın son açıklamalarına göre Afganistan'da yalnızca 100 kadar ABD vatandaşı kaldı. Ancak ABD ordusu 30 Ağustos'ta tamamen çekildiğinde, geride ABD ile işbirliği yapmış ve Taliban'ın intikam operasyonlarına kurban gitmekten korkan binlerce Afgan bıraktı.
https://tr.sputniknews.com/20210906/mezari-serifte-6-ucak-dolusu-amerikali-ile-afgan-mahsur-sorumlusu-kalkis-inis-izni-vermeyen-abd-1048654436.html
https://tr.sputniknews.com/20210907/blinkendan-taliban-uygun-belgeleri-olanlarin-afganistandan-cikisina-izin-veriyor-savunmasi-1048681855.html
afganistan
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048301558_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_510261680f66f976a18ba6ed6d6b8883.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, katar

Katar: Kabil Havaalanı yüzde 90 operasyonel, Afgan olmayanlar için uçuşlar yeniden başlıyor

14:31 09.09.2021 (güncellendi: 14:52 09.09.2021)
© SAC Samantha Holden RAFG7 ülkeleri, 31 Ağustos'tan sonra Kabil'den güvenli geçişler için Taliban'dan 'garanti' istedi
G7 ülkeleri, 31 Ağustos'tan sonra Kabil'den güvenli geçişler için Taliban'dan 'garanti' istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© SAC Samantha Holden RAF
Abone ol
Taliban'la Kabil Havaalanı'nın yeniden açılması ve işletilmesi konusunda görüşen Katar'dan kaynaklar, gelişmelerle ilgili bir dizi açıklama yaptı.
AFP'ye konuşan Katar'ın başkenti Doha'dan bir kaynak, Afgan olmayan ve içlerinde ABD vatandaşlarının da bulunduğu yaklaşık 200 kişinin Afganistan'ın başkenti Kabil'den uçakla ayrılmak üzere olduğunu söyledi. Bu, ABD'nin 30 Ağustos'ta tamamen çekilmesinden beri yabancılar için ilk havayoluyla çıkış olacak.
Doha'daki kaynak "200'ünün hepsi ABD vatandaşı değil. Ama Kabil'den Doha'ya uçacaklar arasında ABD vatandaşları da var" dedi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif havaalanında tahliye için bekleyen 6 uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Mezar'ı Şerif'te 6 uçak dolusu Amerikalı ile Afgan mahsur: Sorumlusu, kalkış-iniş izni vermeyen ABD
6 Eylül, 14:31
Reuters'e konuşan Kabil Havaalanı'ndaki onarım çalışmalarıyla ilgili Katarlı bir kaynak da 'Kabil Havaalanı'nın işler hale gelmeye yüzde 90 oranında hazır olduğunu, ama yeniden açılmasının aşamalı gerçekleşeceğini' belirtti.
Bir başka Katarlı kaynak ise Kabil'den bugün yapılacak uçuşun düzenli sefer olduğunu, tahliye olmadığını, cuma günü de uçuş yapılacağını dile getirdi.
Katar Emiri, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla Afganistan'ı görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Blinken'dan 'Taliban uygun belgeleri olanların Afganistan'dan çıkışına izin veriyor' savunması
7 Eylül, 11:54
Katar'ın Al Jazeera kanalında yayımlanan görüntülerde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu ailelerin Kabil havaalanında bavullarla bekledikleri görüldü. Kanadalı bir yolcu, kanala yaptığı açıklamada, "Katarlıları çok takdir ediyoruz" dedi.
Washington'ın son açıklamalarına göre Afganistan'da yalnızca 100 kadar ABD vatandaşı kaldı. Ancak ABD ordusu 30 Ağustos'ta tamamen çekildiğinde, geride ABD ile işbirliği yapmış ve Taliban'ın intikam operasyonlarına kurban gitmekten korkan binlerce Afgan bıraktı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:47Erdoğan: Komşumuz Yunanistan'dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini bekliyoruz
14:47Daha önce ahır olarak kullanılan alanda üretilen salçaya el kondu
14:46Macaristan elindeki Sputnik V aşılarının tamamını kullandı
14:40CIA, Z kuşağına erişmek için TikTok hesabı açmayı planlıyor
14:39Sağlık çalışanlarına 'İğneyi vurma ama resmi olarak aşı yapmış gibi göster' baskısı
14:35Bakan Varank: Yerli otomobil 2022 sonunda banttan inecek
14:31Katar: Kabil Havaalanı yüzde 90 operasyonel, Afgan olmayanlar için uçuşlar yeniden başlıyor
14:27Antalya'da küle dönen sanatevine dansla veda
14:19Fransa'da doğum kontrol hapı 25 yaş ve altı için ücretsiz olacak
14:18Halk otobüsünde maske kavgası
14:14Doç. Dr. Savaşçı: Mu varyantı kışın sorun teşkil edebilir
14:08Reuters: BAE’li şirket, MNG Kargo’yu satın almak için görüşüyor
14:05Çanakkale Boğazı'nda tarihi batıklara dalış turizmi: 'Savaşlar tüm çıplaklığı ile su altında'
14:04Noterlerde parmak iziyle kimlik doğrulama sistemi: Pilot uygulama başladı
13:59Silahla şaka yaparken arkadaşını öldüren ve 5 yıl ceza alan sanık yeniden yargılanıyor
13:51Çin, Taliban yönetimindeki Afganistan'a 31 milyon dolarlık gıda, aşı ve ilaç yardımı yapacak
13:42Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
13:33TFF Başkanı Özdemir: Vallahi bıktım, bazen bırakıp gitmek geliyor içimden
13:30Sarıkamış’ta ayı mahalleye indi
13:27TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Bu yıl 2019'daki turizm gelirinin yüzde 40'ında kalacağız