https://tr.sputniknews.com/20210909/katar-kabil-havaalani-yuzde-90-operasyonel--afgan-olmayanlar-icin-ucuslar-yeniden-basliyor-1048761570.html

Katar: Kabil Havaalanı yüzde 90 operasyonel, Afgan olmayanlar için uçuşlar yeniden başlıyor

Katar: Kabil Havaalanı yüzde 90 operasyonel, Afgan olmayanlar için uçuşlar yeniden başlıyor

Taliban'la Kabil Havaalanı'nın yeniden açılması ve işletilmesi konusunda görüşen Katar'dan kaynaklar, gelişmelerle ilgili bir dizi açıklama yaptı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T14:31+0300

2021-09-09T14:31+0300

2021-09-09T14:52+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

katar

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AFP'ye konuşan Katar'ın başkenti Doha'dan bir kaynak, Afgan olmayan ve içlerinde ABD vatandaşlarının da bulunduğu yaklaşık 200 kişinin Afganistan'ın başkenti Kabil'den uçakla ayrılmak üzere olduğunu söyledi. Bu, ABD'nin 30 Ağustos'ta tamamen çekilmesinden beri yabancılar için ilk havayoluyla çıkış olacak. Doha'daki kaynak "200'ünün hepsi ABD vatandaşı değil. Ama Kabil'den Doha'ya uçacaklar arasında ABD vatandaşları da var" dedi.Reuters'e konuşan Kabil Havaalanı'ndaki onarım çalışmalarıyla ilgili Katarlı bir kaynak da 'Kabil Havaalanı'nın işler hale gelmeye yüzde 90 oranında hazır olduğunu, ama yeniden açılmasının aşamalı gerçekleşeceğini' belirtti. Bir başka Katarlı kaynak ise Kabil'den bugün yapılacak uçuşun düzenli sefer olduğunu, tahliye olmadığını, cuma günü de uçuş yapılacağını dile getirdi.Katar'ın Al Jazeera kanalında yayımlanan görüntülerde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu ailelerin Kabil havaalanında bavullarla bekledikleri görüldü. Kanadalı bir yolcu, kanala yaptığı açıklamada, "Katarlıları çok takdir ediyoruz" dedi.Washington'ın son açıklamalarına göre Afganistan'da yalnızca 100 kadar ABD vatandaşı kaldı. Ancak ABD ordusu 30 Ağustos'ta tamamen çekildiğinde, geride ABD ile işbirliği yapmış ve Taliban'ın intikam operasyonlarına kurban gitmekten korkan binlerce Afgan bıraktı.

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