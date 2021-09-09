https://tr.sputniknews.com/20210909/kavcioglu-manset-enflasyonu-isaret-etti-tcmb-23-eylulde-politika-degisikligine-mi-gidecek-1048764714.html

Kavcıoğlu 'manşet enflasyon'u işaret etti: TCMB, 23 Eylül'de politika değişikliğine mi gidecek?

Kavcıoğlu 'manşet enflasyon'u işaret etti: TCMB, 23 Eylül'de politika değişikliğine mi gidecek?

TCMB'nin 'manşet enflasyon' mesajını değerlendiren Enver Erkan'a göre Merkez, faiz indiriminin yolunu gözlüyor ve bunu rasyonel bir zemine oturtmak istiyor. 23... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T15:40+0300

2021-09-09T15:40+0300

2021-09-09T15:40+0300

ekonomi raporu

enflasyon

tcmb

ekonomi

şahap kavcıoğlu

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Kavcıoğlu 'manşet enflasyon'u işaret etti: TCMB 23 Eylül'de politika değişikliğine mi gidecek? Kavcıoğlu 'manşet enflasyon'u işaret etti: TCMB 23 Eylül'de politika değişikliğine mi gidecek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında yaptığı konuşmada, çekirdek enflasyona vurgu yaptı, salgının getirdiği olağanüstü koşullarda çekirdek enflasyon göstergelerinin öneminin arttığını söyledi.Bu sözler piyasada 'faiz indirimi' sinyali olarak algılandı. Şimdi gözler 23 Eylül'de yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında.Ekonomist Enver Erkan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun mesajları bağlamında faiz politikası ve enflasyonla mücadele sürecini RS FM'e değerlendirdi.‘Merkez Bankası faiz indiriminin yolunu gözlüyor’TCMB'nin faiz indirimi hamlesini rasyonel bir zemine oturtmaya çalıştığı değerlendirmesini yapan Enver Erkan, Kavcıoğlu yönetimindeki bankanın 'enflasyon üzerinde faiz' şeklindeki yönlendirmesini bu aya kadar devam ettirdiğine dikkati çekti.Erkan, "Merkez Bankası ağustos ayında faizin üzerinde çıkan enflasyona ve negatife düşen reel getiriye karşı bir cevap verecek veya bir uygulama değişikliğine gidecekti" diyen Erkan, “Çekirdek enflasyon olgusunun ön plana çıkarılması ile beraber görünen o ki Merkez Bankası, faiz indiriminin yolunu gözler durumda ve bunu da rasyonel bir zemine oturtma noktasında" değerlendirmesini yaptı.‘TCMB'nin 200 baz puan indirim alanı var’Ekonomist Enver Erkan, son açıklamalar ışığında TCMB'nin erken gevşeme olarak algılanabilecek bir metoda işaret ettiği belirterek, 23 Eylül'deki faiz toplantısında karar metnine çekirdek enflasyona daha çok referans veren bir ibare eklenmesinin olası göründüğünü söyledi.Bunun yanında direkt bir faiz indirimi yapılmasının da sürpriz olmayacağını ifade eden Erkan, Merkez'in 200 baz puanlık bir alanı olduğunu kaydetti:‘Faiz maliyetini düşürmek isterken, daha yüksek faiz, kur ve enflasyonunuz olabilir’Enver Erkan, TCMB'nin enflasyon bir düşüş eğilimine girmeden, manşet enflasyonu baz alarak faiz indirimi yapmasının fiyat istikrarına olumsuz etkileri olacağını hatırlattı.Erkan, "Bu durumda piyasa daha çok zorlar ve ilerleyen dönemde tekrar zoraki bir sıkılaşma yapılmak zorunda kalınabilir. Ekonominin faiz maliyetini düşürelim derken, ekonomiyi daha yüksek bir faiz maliyetiyle baş başa bırakabilirsiniz. Ve yine sizin daha yüksek bir döviz kurunuz, daha yüksek bir enflasyonunuz olur" dedi.

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2021

Derya Yaşar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101358/10/1013581072_102:0:1126:1024_100x100_80_0_0_6753bf85a511706402e519627f6c6358.jpg

Derya Yaşar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101358/10/1013581072_102:0:1126:1024_100x100_80_0_0_6753bf85a511706402e519627f6c6358.jpg

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enflasyon, tcmb, ekonomi, şahap kavcıoğlu, аудио