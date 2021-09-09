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EKONOMİ RAPORU
Analist ve uzmanlar, Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri Ekonomi Raporu’nda yorumluyor. Derya Yaşar'ın sunduğu programda hafta boyunca ekonomide yaşanan önemli gelişmeler masaya yatırılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210909/kavcioglu-manset-enflasyonu-isaret-etti-tcmb-23-eylulde-politika-degisikligine-mi-gidecek-1048764714.html
Kavcıoğlu 'manşet enflasyon'u işaret etti: TCMB, 23 Eylül'de politika değişikliğine mi gidecek?
Kavcıoğlu 'manşet enflasyon'u işaret etti: TCMB, 23 Eylül'de politika değişikliğine mi gidecek?
TCMB'nin 'manşet enflasyon' mesajını değerlendiren Enver Erkan'a göre Merkez, faiz indiriminin yolunu gözlüyor ve bunu rasyonel bir zemine oturtmak istiyor. 23... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T15:40+0300
2021-09-09T15:40+0300
ekonomi raporu
enflasyon
tcmb
ekonomi
şahap kavcıoğlu
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Kavcıoğlu 'manşet enflasyon'u işaret etti: TCMB 23 Eylül'de politika değişikliğine mi gidecek?
Kavcıoğlu 'manşet enflasyon'u işaret etti: TCMB 23 Eylül'de politika değişikliğine mi gidecek?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında yaptığı konuşmada, çekirdek enflasyona vurgu yaptı, salgının getirdiği olağanüstü koşullarda çekirdek enflasyon göstergelerinin öneminin arttığını söyledi.Bu sözler piyasada 'faiz indirimi' sinyali olarak algılandı. Şimdi gözler 23 Eylül'de yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında.Ekonomist Enver Erkan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun mesajları bağlamında faiz politikası ve enflasyonla mücadele sürecini RS FM'e değerlendirdi.‘Merkez Bankası faiz indiriminin yolunu gözlüyor’TCMB'nin faiz indirimi hamlesini rasyonel bir zemine oturtmaya çalıştığı değerlendirmesini yapan Enver Erkan, Kavcıoğlu yönetimindeki bankanın 'enflasyon üzerinde faiz' şeklindeki yönlendirmesini bu aya kadar devam ettirdiğine dikkati çekti.Erkan, "Merkez Bankası ağustos ayında faizin üzerinde çıkan enflasyona ve negatife düşen reel getiriye karşı bir cevap verecek veya bir uygulama değişikliğine gidecekti" diyen Erkan, “Çekirdek enflasyon olgusunun ön plana çıkarılması ile beraber görünen o ki Merkez Bankası, faiz indiriminin yolunu gözler durumda ve bunu da rasyonel bir zemine oturtma noktasında" değerlendirmesini yaptı.‘TCMB'nin 200 baz puan indirim alanı var’Ekonomist Enver Erkan, son açıklamalar ışığında TCMB'nin erken gevşeme olarak algılanabilecek bir metoda işaret ettiği belirterek, 23 Eylül'deki faiz toplantısında karar metnine çekirdek enflasyona daha çok referans veren bir ibare eklenmesinin olası göründüğünü söyledi.Bunun yanında direkt bir faiz indirimi yapılmasının da sürpriz olmayacağını ifade eden Erkan, Merkez'in 200 baz puanlık bir alanı olduğunu kaydetti:‘Faiz maliyetini düşürmek isterken, daha yüksek faiz, kur ve enflasyonunuz olabilir’Enver Erkan, TCMB'nin enflasyon bir düşüş eğilimine girmeden, manşet enflasyonu baz alarak faiz indirimi yapmasının fiyat istikrarına olumsuz etkileri olacağını hatırlattı.Erkan, "Bu durumda piyasa daha çok zorlar ve ilerleyen dönemde tekrar zoraki bir sıkılaşma yapılmak zorunda kalınabilir. Ekonominin faiz maliyetini düşürelim derken, ekonomiyi daha yüksek bir faiz maliyetiyle baş başa bırakabilirsiniz. Ve yine sizin daha yüksek bir döviz kurunuz, daha yüksek bir enflasyonunuz olur" dedi.
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Derya Yaşar
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enflasyon, tcmb, ekonomi, şahap kavcıoğlu, аудио

Kavcıoğlu 'manşet enflasyon'u işaret etti: TCMB, 23 Eylül'de politika değişikliğine mi gidecek?

15:40 09.09.2021
EKONOMİ RAPORU
Kavcıoğlu 'manşet enflasyon'u işaret etti: TCMB 23 Eylül'de politika değişikliğine mi gidecek?
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Derya Yaşar - Sputnik Türkiye
Derya Yaşar
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TCMB'nin 'manşet enflasyon' mesajını değerlendiren Enver Erkan'a göre Merkez, faiz indiriminin yolunu gözlüyor ve bunu rasyonel bir zemine oturtmak istiyor. 23 Eylül'de alınacak faiz indirimi kararının sürpriz olmayacağını ifade eden Erkan, 200 baz puanlık bir aralığı işaret etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında yaptığı konuşmada, çekirdek enflasyona vurgu yaptı, salgının getirdiği olağanüstü koşullarda çekirdek enflasyon göstergelerinin öneminin arttığını söyledi.
Bu sözler piyasada 'faiz indirimi' sinyali olarak algılandı. Şimdi gözler 23 Eylül'de yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında.
Ekonomist Enver Erkan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun mesajları bağlamında faiz politikası ve enflasyonla mücadele sürecini RS FM'e değerlendirdi.

‘Merkez Bankası faiz indiriminin yolunu gözlüyor’

TCMB'nin faiz indirimi hamlesini rasyonel bir zemine oturtmaya çalıştığı değerlendirmesini yapan Enver Erkan, Kavcıoğlu yönetimindeki bankanın 'enflasyon üzerinde faiz' şeklindeki yönlendirmesini bu aya kadar devam ettirdiğine dikkati çekti.
Erkan, "Merkez Bankası ağustos ayında faizin üzerinde çıkan enflasyona ve negatife düşen reel getiriye karşı bir cevap verecek veya bir uygulama değişikliğine gidecekti" diyen Erkan, “Çekirdek enflasyon olgusunun ön plana çıkarılması ile beraber görünen o ki Merkez Bankası, faiz indiriminin yolunu gözler durumda ve bunu da rasyonel bir zemine oturtma noktasında" değerlendirmesini yaptı.

‘TCMB'nin 200 baz puan indirim alanı var’

Ekonomist Enver Erkan, son açıklamalar ışığında TCMB'nin erken gevşeme olarak algılanabilecek bir metoda işaret ettiği belirterek, 23 Eylül'deki faiz toplantısında karar metnine çekirdek enflasyona daha çok referans veren bir ibare eklenmesinin olası göründüğünü söyledi.
Bunun yanında direkt bir faiz indirimi yapılmasının da sürpriz olmayacağını ifade eden Erkan, Merkez'in 200 baz puanlık bir alanı olduğunu kaydetti:
"Çekirdek enflasyon manşetin altında, ağustos itibarıyla yüzde 16,8 çekirdek enflasyonun seviyesi. Eğer TCMB çekirdek enflasyona göre pozisyon alırsa, bu 200 baz puana kadar faiz indirebileceği bir alana sahip olduğu anlamına geliyor. Manşet enflasyona göre ise böyle bir hareket alanı yok, hatta faiz artırması gerekiyor. Eylülde faiz indirimi sürpriz olmaz. Bizden bir gün önce ABD Merkez Bankası toplantısı var, TCMB oradan çıkacak kararlar sonrasında finansal piyasa hareketlerini görüp belki ondan sonra, ekim-kasım döneminde de faiz indirimi düşünebilir."

‘Faiz maliyetini düşürmek isterken, daha yüksek faiz, kur ve enflasyonunuz olabilir’

Enver Erkan, TCMB'nin enflasyon bir düşüş eğilimine girmeden, manşet enflasyonu baz alarak faiz indirimi yapmasının fiyat istikrarına olumsuz etkileri olacağını hatırlattı.
Erkan, "Bu durumda piyasa daha çok zorlar ve ilerleyen dönemde tekrar zoraki bir sıkılaşma yapılmak zorunda kalınabilir. Ekonominin faiz maliyetini düşürelim derken, ekonomiyi daha yüksek bir faiz maliyetiyle baş başa bırakabilirsiniz. Ve yine sizin daha yüksek bir döviz kurunuz, daha yüksek bir enflasyonunuz olur" dedi.
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