https://tr.sputniknews.com/20210909/kenyada-47-idari-bolgeden-27sinde-kuraklik-nedeniyle-ulusal-afet-ilan-edildi-1048747116.html

Kenya'da 47 idari bölgeden 27'sinde kuraklık nedeniyle ulusal afet ilan edildi

Kenya'da 47 idari bölgeden 27'sinde kuraklık nedeniyle ulusal afet ilan edildi

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkenin kuraklık görülen bölgelerinde ulusal afet ilan etti. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T03:54+0300

2021-09-09T03:54+0300

2021-09-09T03:54+0300

dünya

kenya

kuraklık

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Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kenyatta'nın kuraklığın vurduğu bölgelerde ulusal afet ilan ettiği ve ilgili bakanlıklara halka su ve gıda yardımı ulaştırılması için talimat verdiği aktarıldı.Ulusal afet ilanı, 47 idari bölgeden 27'sini kapsıyor.Kenya Ulusal Kuraklık Yönetimi İdaresine göre, en az 2 milyon Kenyalı gelecek aylarda etkisini artırması beklenen kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

https://tr.sputniknews.com/20210908/cuvasistanda-kuraklik-nedeniyle-acil-durum-ilan-edildi-1048708838.html

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kenya, kuraklık