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https://tr.sputniknews.com/20210909/kenyada-47-idari-bolgeden-27sinde-kuraklik-nedeniyle-ulusal-afet-ilan-edildi-1048747116.html
Kenya'da 47 idari bölgeden 27'sinde kuraklık nedeniyle ulusal afet ilan edildi
Kenya'da 47 idari bölgeden 27'sinde kuraklık nedeniyle ulusal afet ilan edildi
Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkenin kuraklık görülen bölgelerinde ulusal afet ilan etti. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T03:54+0300
2021-09-09T03:54+0300
dünya
kenya
kuraklık
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Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kenyatta'nın kuraklığın vurduğu bölgelerde ulusal afet ilan ettiği ve ilgili bakanlıklara halka su ve gıda yardımı ulaştırılması için talimat verdiği aktarıldı.Ulusal afet ilanı, 47 idari bölgeden 27'sini kapsıyor.Kenya Ulusal Kuraklık Yönetimi İdaresine göre, en az 2 milyon Kenyalı gelecek aylarda etkisini artırması beklenen kuraklıktan olumsuz etkileniyor.
https://tr.sputniknews.com/20210908/cuvasistanda-kuraklik-nedeniyle-acil-durum-ilan-edildi-1048708838.html
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kenya, kuraklık

Kenya'da 47 idari bölgeden 27'sinde kuraklık nedeniyle ulusal afet ilan edildi

03:54 09.09.2021
© İHAAdana'da son 92 yılın en kurak kışı yaşanıyor
Adana'da son 92 yılın en kurak kışı yaşanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© İHA
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Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkenin kuraklık görülen bölgelerinde ulusal afet ilan etti.
Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kenyatta'nın kuraklığın vurduğu bölgelerde ulusal afet ilan ettiği ve ilgili bakanlıklara halka su ve gıda yardımı ulaştırılması için talimat verdiği aktarıldı.
Ulusal afet ilanı, 47 idari bölgeden 27'sini kapsıyor.
Kenya Ulusal Kuraklık Yönetimi İdaresine göre, en az 2 milyon Kenyalı gelecek aylarda etkisini artırması beklenen kuraklıktan olumsuz etkileniyor.
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