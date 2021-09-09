https://tr.sputniknews.com/20210909/kgao-ulkeleri-kolektif-gucleri-modern-silah-ve-techizatla-donatacak-1048766024.html
KGAÖ ülkeleri, kolektif güçleri modern silah ve teçhizatla donatacak
KGAÖ ülkeleri, kolektif güçleri modern silah ve teçhizatla donatacak
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin kolektif güçleri modern silah ve teçhizatla donatma planı... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T16:13+0300
2021-09-09T16:13+0300
2021-09-09T16:13+0300
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askeri teçhizat
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KGAÖ Devletlararası Askeri ve Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısında konuşan Borisov, Afganistan durum ışığında KGAÖ'ye bağlı kolektif güçlerin modernizasyonuna yönelik çalışma yapıldığını anlattı.Borisov, "KGAÖ kolektif hızlı müdahale kuvvetlerini modern silahlar, askeri ve özel teçhizat ve araçlarla donatmaya ilişkin planın imzaya hazırlanmasında kaydedilen ilerlemenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.Rusya öncülüğündeki KGAÖ'ye üye ülkeler, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan.
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rusya, ordu, teçhizat, silah, kgaö, satış, askeri teçhizat
KGAÖ ülkeleri, kolektif güçleri modern silah ve teçhizatla donatacak
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin kolektif güçleri modern silah ve teçhizatla donatma planı hazırladığını söyledi.
KGAÖ Devletlararası Askeri ve Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısında konuşan Borisov, Afganistan durum ışığında KGAÖ'ye bağlı kolektif güçlerin modernizasyonuna yönelik çalışma yapıldığını anlattı.
Borisov, "KGAÖ kolektif hızlı müdahale kuvvetlerini modern silahlar, askeri ve özel teçhizat ve araçlarla donatmaya ilişkin planın imzaya hazırlanmasında kaydedilen ilerlemenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Rusya öncülüğündeki KGAÖ'ye üye ülkeler, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan.