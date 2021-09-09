https://tr.sputniknews.com/20210909/kilicdaroglu-su-anda-turkiyeyi-yonetenler-coklu-organ-yetmezligiyle-karsi-karsiya-1048754257.html
Kılıçdaroğlu: Şu anda Türkiye’yi yönetenler çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya
Kılıçdaroğlu: Şu anda Türkiye’yi yönetenler çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete yönelik eleştirilerde bulunurken "Şu anda Türkiye’yi yönetenler çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıyalar. Toplumu bu... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T11:42+0300
2021-09-09T11:42+0300
2021-09-09T11:45+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
eleştiri
hükümet
çiftçi
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Beş temel sorunu çözmek için temel ilkeleri belirlediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, bir toplumun geleceğinin eğitime bağlı olduğunu söyledi. "Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyeti kurarken en çok mücadele ettikleri alan, eğitimsiz kalan toplumun eğitimli hale getirilmesi için altyapı çalışmalarıdır" diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Cehaletle mücadelenin temel ilacı eğitimdir. Toplumu eğittiğiniz zaman farklı bir Türkiye’yi yaşatırsınız. Bugün geldiğimiz nokta nedir? Demokrasiye vurulan en büyük darbe tek adam rejiminin hayata geçirilmesidir. Bütün yetkilerin tek bir kişide toplanmasıdır. Bütün yetkiler bir kişide toplandıktan sonra var olan kişi çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya bıraktı Türkiye’yi. Şu anda Türkiye’yi yönetenler çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıyalar. Toplumu bu hale getirdiler. Ekonomiye, yargıya, eğitime bakın. Türkiye'yi çoklu organ yetmezliğinden kurtarmamız lazım. Tarıma bakın, tam bir felaket. Akıl alacak şey değil. Bizim çiftçiden makarnalık buğdayı 1800 liradan alıyorsunuz, dışarıdan ithal ettiğiniz aynı buğdaya 2450 lira ödüyorsunuz. Bu iktidar kime çalışıyor? Bizim çiftçimize mi, yabancı ülkelerin çiftçisine mi?Güçlü bir demokrasi saygın bir eğitim, bir toplumsal barış, kimsenin kimliği, inancıyla ilgilenilmeyen herkesin yaşan tarzına saygı gösteren bir Türkiye, hiç kimsenin düşüncelerinden ötürü yargılanmadığı, gençlerin sabahın beşinde kapılarının çalınıp gözaltına alınmadığı bir Türkiye. Bunu dostlarımızla beraber yapacağız. Çünkü bütün dostlarımız güçlü, saygın bir Türkiye istiyorlar. 83 milyonu bir avuç tefeciye hizmet eden bir Türkiye istemiyorlar. Faiz... 79 milyon faiz ödeyeceğiz. Özellikle AK Partiye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim bunların 3 yıllık plana göre her gün 79 milyon dolar TC vatandaşları olarak faiz ödeyeceğiz. Kime? Bir avuç tefeciye. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Zaten çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya kalan bir siyasal iktidarın Türkiye'yi yönetme şansı yoktur. Tefeci tarafından teslim alınan bir tepe yönetici Türkiye'ye hizmet edemez. Teslim alınmışlardı."
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kemal kılıçdaroğlu, eleştiri, hükümet, çiftçi, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu: Şu anda Türkiye’yi yönetenler çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya
11:42 09.09.2021 (güncellendi: 11:45 09.09.2021)
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete yönelik eleştirilerde bulunurken "Şu anda Türkiye’yi yönetenler çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıyalar. Toplumu bu hale getirdiler. Ekonomiye, yargıya eğitime bakın. Türkiye'yi çoklu organ yetmezliğinden kurtarmamız lazım" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Beş temel sorunu çözmek için temel ilkeleri belirlediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, bir toplumun geleceğinin eğitime bağlı olduğunu söyledi.
"Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyeti kurarken en çok mücadele ettikleri alan, eğitimsiz kalan toplumun eğitimli hale getirilmesi için altyapı çalışmalarıdır" diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Cehaletle mücadelenin temel ilacı eğitimdir. Toplumu eğittiğiniz zaman farklı bir Türkiye’yi yaşatırsınız. Bugün geldiğimiz nokta nedir? Demokrasiye vurulan en büyük darbe tek adam rejiminin hayata geçirilmesidir. Bütün yetkilerin tek bir kişide toplanmasıdır.
Bütün yetkiler bir kişide toplandıktan sonra var olan kişi çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya bıraktı Türkiye’yi. Şu anda Türkiye’yi yönetenler çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıyalar. Toplumu bu hale getirdiler. Ekonomiye, yargıya, eğitime bakın. Türkiye'yi çoklu organ yetmezliğinden kurtarmamız lazım. Tarıma bakın, tam bir felaket. Akıl alacak şey değil. Bizim çiftçiden makarnalık buğdayı 1800 liradan alıyorsunuz, dışarıdan ithal ettiğiniz aynı buğdaya 2450 lira ödüyorsunuz. Bu iktidar kime çalışıyor? Bizim çiftçimize mi, yabancı ülkelerin çiftçisine mi?
Güçlü bir demokrasi saygın bir eğitim, bir toplumsal barış, kimsenin kimliği, inancıyla ilgilenilmeyen herkesin yaşan tarzına saygı gösteren bir Türkiye, hiç kimsenin düşüncelerinden ötürü yargılanmadığı, gençlerin sabahın beşinde kapılarının çalınıp gözaltına alınmadığı bir Türkiye. Bunu dostlarımızla beraber yapacağız. Çünkü bütün dostlarımız güçlü, saygın bir Türkiye istiyorlar. 83 milyonu bir avuç tefeciye hizmet eden bir Türkiye istemiyorlar.
Faiz... 79 milyon faiz ödeyeceğiz. Özellikle AK Partiye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim bunların 3 yıllık plana göre her gün 79 milyon dolar TC vatandaşları olarak faiz ödeyeceğiz. Kime? Bir avuç tefeciye. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Zaten çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya kalan bir siyasal iktidarın Türkiye'yi yönetme şansı yoktur. Tefeci tarafından teslim alınan bir tepe yönetici Türkiye'ye hizmet edemez. Teslim alınmışlardı."