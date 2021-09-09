https://tr.sputniknews.com/20210909/kilicdaroglundan-ittifak-aciklamasi-sorun-yok-1048748826.html

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Sorun yok

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Sorun yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliet İttifakı'nda anlaşmazlıklar yaşandığına ilişkin iddialarla ilgili olarak "İttifakta sorun yok, bütün bileşenler... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T07:54+0300

2021-09-09T07:54+0300

2021-09-09T07:53+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

iyi parti

millet ittifakı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Partili Cihan Paçacı’nın kendisine ilişkin “Tekil konuşuyor” sözleriyle alevlenen “ittifakta çatlak” tartışmalarını değerlendirdi. “İttifakta sorun yok” diyen CHP lideri, “Havuz medyası Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kazanacağını biliyor, acaba biz bu ittifakın içine nasıl nifak sokabiliriz diye çabalıyor. İttifakın bütün bileşenleri bu konuda son derece dikkatli” ifadelerini kullandı.Cumhuriyet’ten ipek Özbey’in haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, İyi Partili Paçacı’nın sözlerini, “Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi ortak dillendiriyoruz. Ama onun dışında her partinin kendi düşüncesi var. Hepimiz ayrı ayrı partileriz. Eğer güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi bir konuda ortaklaşırsak yine ortak seslendiririz” dedi.'Saygısızlık olur'İttifakı oluşturan partilerden birinin genel başkanının tüm partiler adına konuşmasının doğru olmadığını belirten CHP lideri, “Ben veya başka bir partinin genel başkanı, ittifakı oluşturan bütün partiler adına konuşamaz. Bu saygısızlık olur. Ortaklaştığımız konularda, elbette ortak ses çıkarmalıyız. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Kaldı ki bu konularda, parti içerisinde yürütülen çalışmaların yanı sıra, ittifakta bulunan partiler ile de temas halindeyiz” diye konuştu.Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Akşener ile görüşüp görüşmediği sorusuna da, “Görüşüyoruz, Sayın Akşener ile belli aralıklarla görüşüyoruz. İttifakla ilgili herhangi bir sorun yok” yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20210908/kilicdaroglu-bizi-kavga-alanina-cekmek-isteyebilirler-butun-arkadaslarima-sesleniyorum-sakin-olun-1048739641.html

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kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, millet ittifakı