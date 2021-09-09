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Köpeği sopayla yaralayan kişiye 3 yıla kadar hapis istemi
Köpeği sopayla yaralayan kişiye 3 yıla kadar hapis istemi
Ataşehir'de, sokak köpeğini sopayla vurarak yaralayan sanık Hasan Kılıç hakkında, 'evcil hayvana zalimce muamelede bulunma' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T12:26+0300
2021-09-09T12:26+0300
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istanbul
köpek
ataşehir
şiddet
hayvan hakları
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, iki vatandaşın sokakta düzenli olarak bakımını yaptıkları köpeğin sanık Kılıç tarafından sopayla vurulmak suretiyle kafasında kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralandığı ihbarında bulunduğu aktarıldı.İfadesi alınan sanık Hasan Kılıç'ın, köpeğin, tavuklarına ve kendisine saldırdığını iddia ettiği, bunun üzerine sopayla köpeğe vurduğunu itiraf ettiği belirtildi.Tedaviyi yapan veterinerin, köpeğin kafasında parçalı kemik kırığının bulunduğu raporuna da yer verilen iddianamede, sanık Hasan Kılıç hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe bulunduğu vurgulandı.İddianamede, sanık Kılıç'ın yeni çıkarılan '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 'evcil hayvana zalimce muamelede bulunma' suçunu işlediği gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Hazırlanan iddianame, Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Kılıç ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
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istanbul, köpek, ataşehir, şiddet, hayvan hakları

Köpeği sopayla yaralayan kişiye 3 yıla kadar hapis istemi

12:26 09.09.2021
© DHAAdana'da ölmek üzereyken bulunan köpek, hayvanseverlerin bakımıyla sağlığına kavuştu
Adana'da ölmek üzereyken bulunan köpek, hayvanseverlerin bakımıyla sağlığına kavuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© DHA
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Ataşehir'de, sokak köpeğini sopayla vurarak yaralayan sanık Hasan Kılıç hakkında, 'evcil hayvana zalimce muamelede bulunma' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, iki vatandaşın sokakta düzenli olarak bakımını yaptıkları köpeğin sanık Kılıç tarafından sopayla vurulmak suretiyle kafasında kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralandığı ihbarında bulunduğu aktarıldı.
İfadesi alınan sanık Hasan Kılıç'ın, köpeğin, tavuklarına ve kendisine saldırdığını iddia ettiği, bunun üzerine sopayla köpeğe vurduğunu itiraf ettiği belirtildi.
Tedaviyi yapan veterinerin, köpeğin kafasında parçalı kemik kırığının bulunduğu raporuna da yer verilen iddianamede, sanık Hasan Kılıç hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe bulunduğu vurgulandı.
İddianamede, sanık Kılıç'ın yeni çıkarılan '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 'evcil hayvana zalimce muamelede bulunma' suçunu işlediği gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Hazırlanan iddianame, Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Kılıç ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
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