https://tr.sputniknews.com/20210909/kuzey-korenin-kurulus-yil-donumu-kutlandi-gecit-toreninde-gaz-maskeli-askerler-dikkat-cekti-1048753647.html

Kuzey Kore'nin 73. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kuzey Kore'nin 73. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kuzey Kore'nin 73. kuruluş yıl dönümü, başkent Pyongyang'da düzenlenen törenlerle kutlandı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T11:26+0300

2021-09-09T11:26+0300

2021-09-09T11:45+0300

dünya

kuzey kore

kim jong-un

tören

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Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA, bugün erken saatlerde başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung meydanında düzenlenen törenle ülkenin kuruluş yıl dönümünün kutlandığını açıkladı. KCNA'dan gelen görüntülerde, ülkenin lideri Kim Jong-un'un açık bej bir takım elbise giydiği ve aşağıda toplanan seyircilere balkondan el salladığı görüldü.Öte yandan, geçit töreninde gaz maskeli askerlerin de yer alması dikkat çekti. Ancak, Kuzey Kore'de gaz maskeli askerler ilk defa geçit törenine katılmıyor. Gaz maskeli askerler, Kore İşçi Partisi'nin 10 Ocak 2021 tarihli kuruluş yıl dönümü törenlerinde de boy göstermişti.Törende, askeri geçit töreni her sene olduğu gibi tekrarlanırken, nükleer füzeler sergilenmedi ve Kim Jong-un konuşma yapmadı.

kuzey kore

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kuzey kore, kim jong-un, tören