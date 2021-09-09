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Kuzey Kore'nin 73. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Kuzey Kore'nin 73. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Kuzey Kore'nin 73. kuruluş yıl dönümü, başkent Pyongyang'da düzenlenen törenlerle kutlandı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T11:26+0300
2021-09-09T11:45+0300
dünya
kuzey kore
kim jong-un
tören
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Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA, bugün erken saatlerde başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung meydanında düzenlenen törenle ülkenin kuruluş yıl dönümünün kutlandığını açıkladı. KCNA'dan gelen görüntülerde, ülkenin lideri Kim Jong-un'un açık bej bir takım elbise giydiği ve aşağıda toplanan seyircilere balkondan el salladığı görüldü.Öte yandan, geçit töreninde gaz maskeli askerlerin de yer alması dikkat çekti. Ancak, Kuzey Kore'de gaz maskeli askerler ilk defa geçit törenine katılmıyor. Gaz maskeli askerler, Kore İşçi Partisi'nin 10 Ocak 2021 tarihli kuruluş yıl dönümü törenlerinde de boy göstermişti.Törende, askeri geçit töreni her sene olduğu gibi tekrarlanırken, nükleer füzeler sergilenmedi ve Kim Jong-un konuşma yapmadı.
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kuzey kore, kim jong-un, tören

Kuzey Kore'nin 73. kuruluş yıl dönümü kutlandı

11:26 09.09.2021 (güncellendi: 11:45 09.09.2021)
© AFP 2021 / STRKuzey Kore kuruluş yıl dönümü törenleri
Kuzey Kore kuruluş yıl dönümü törenleri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AFP 2021 / STR
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Kuzey Kore'nin 73. kuruluş yıl dönümü, başkent Pyongyang'da düzenlenen törenlerle kutlandı.
Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA, bugün erken saatlerde başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung meydanında düzenlenen törenle ülkenin kuruluş yıl dönümünün kutlandığını açıkladı.
KCNA'dan gelen görüntülerde, ülkenin lideri Kim Jong-un'un açık bej bir takım elbise giydiği ve aşağıda toplanan seyircilere balkondan el salladığı görüldü.
Öte yandan, geçit töreninde gaz maskeli askerlerin de yer alması dikkat çekti. Ancak, Kuzey Kore'de gaz maskeli askerler ilk defa geçit törenine katılmıyor. Gaz maskeli askerler, Kore İşçi Partisi'nin 10 Ocak 2021 tarihli kuruluş yıl dönümü törenlerinde de boy göstermişti.
© AFP 2021 / STRKuzey Kore kuruluş yıl dönümü törenleri
Kuzey Kore kuruluş yıl dönümü törenleri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
Kuzey Kore kuruluş yıl dönümü törenleri
© AFP 2021 / STR
Törende, askeri geçit töreni her sene olduğu gibi tekrarlanırken, nükleer füzeler sergilenmedi ve Kim Jong-un konuşma yapmadı.
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