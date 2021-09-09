https://tr.sputniknews.com/20210909/lavrov-suriye-dis-oyuncularin-catisma-meydanina-donusmemeli-1048773693.html

Lavrov: Suriye, dış oyuncuların çatışma meydanına dönüşmemeli

Lavrov: Suriye, dış oyuncuların çatışma meydanına dönüşmemeli

Suriye’nin, üçüncü ülkelerin çatışma meydanına dönüşmesine karşı olduklarını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve İsrail askeri yetkililerin Suriye... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T19:50+0300

2021-09-09T19:50+0300

2021-09-09T19:53+0300

dünya

rusya

suriye

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “İsrail’in Suriye topraklarına hava saldırılarıyla ilgili soruna gelince, Suriye’nin üçüncü ülkeler arasında çatışma meydanına dönüşmesine karşıyız. Bu bağlamda, Suriye topraklarının İsrail’e ve başka ülkelere karşı kullanılmasını istemiyoruz” ifadesini kullandı.Lavrov, “Bu bağlamda ortaya çıkan tüm pratik sorunlar, her gün ayrıntılı bir şekilde askerlerimiz arasında değerlendiriliyor. Bu uygulamanın yararlılığını kanıtladığını düşünüyorum. Bugün, bu uygulamayı sürdürme konusunda anlaştık” diye ekledi.İsrail, son olarak 20 Ağustos ve 3 Eylül günleri Suriye’ye hava saldırısı düzenlemişti. Suriye, saldırıların püskürtüldüğünü ve İsrail füzelerinin büyük kısmının imha edildiğini bildirmişti.

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rusya, suriye, sergey lavrov