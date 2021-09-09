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Macaristan elindeki Sputnik V aşılarının tamamını kullandı
Macaristan elindeki Sputnik V aşılarının tamamını kullandı
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinde yaklaşık bir milyon kişiye Rus Sputnik V koronavirüs aşısının yapıldığını, aşıların tamamını... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T14:46+0300
2021-09-09T14:46+0300
macaristan
koronavirüs
koronavirüs aşısı
sputnik v
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RBK sitesine konuşan Szijjarto, “Aşının kusursuz bir kalitesi var. Elimizdeki resmi verilere göre Sputnik V çok iyi etki gösteriyor” dedi.Yaklaşık bir milyon kişiye Rus aşısının yapıldığını belirten Szijjarto, anlaşması yapılan 2 milyon doz aşının tam zamanında teslim edildiğini ifade etti.Böylelikle Macaristan elindeki tüm Sputnik V aşılarını kullanmış oldu.Sputnik V aşısı Macaristan’da şubat ayında tescillenmişti, daha sonra halkın aşılanmasında kullanılmaya başlanmıştı.Sputnik V şu anda 70 ülkede tescillenmiş durumda. Rusya’da ise Sputnik V’nin dışında Sputnik Light, EpiVakKorona, EpiVakKorona-N, KoviVak aşıları kullanılıyor.
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macaristan, koronavirüs, koronavirüs aşısı, sputnik v

Macaristan elindeki Sputnik V aşılarının tamamını kullandı

14:46 09.09.2021
© Sputnik / Илья Наймушин / Fotoğraf bankasına girSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Илья Наймушин
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinde yaklaşık bir milyon kişiye Rus Sputnik V koronavirüs aşısının yapıldığını, aşıların tamamını kullandıklarını söyledi.
RBK sitesine konuşan Szijjarto, “Aşının kusursuz bir kalitesi var. Elimizdeki resmi verilere göre Sputnik V çok iyi etki gösteriyor” dedi.
Yaklaşık bir milyon kişiye Rus aşısının yapıldığını belirten Szijjarto, anlaşması yapılan 2 milyon doz aşının tam zamanında teslim edildiğini ifade etti.
Böylelikle Macaristan elindeki tüm Sputnik V aşılarını kullanmış oldu.
Sputnik V aşısı Macaristan’da şubat ayında tescillenmişti, daha sonra halkın aşılanmasında kullanılmaya başlanmıştı.
Sputnik V şu anda 70 ülkede tescillenmiş durumda. Rusya’da ise Sputnik V’nin dışında Sputnik Light, EpiVakKorona, EpiVakKorona-N, KoviVak aşıları kullanılıyor.
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