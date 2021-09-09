https://tr.sputniknews.com/20210909/mahkemeden-emsal-niteliginde-nafaka-karari-5-aylik-evlilik-icin-2-yil-sureli-nafaka-odemesi-1048752924.html

Mahkemeden emsal niteliğinde nafaka kararı: 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödemesi

Mahkemeden emsal niteliğinde nafaka kararı: 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödemesi

İstanbul'da S.U. 5 aylık kocası C.U.'ya boşanma davası açtı. Dava devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, koca C.U.'nun 2 yıl süreyle S.U.'ya ayda bin lira... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T11:09+0300

2021-09-09T11:09+0300

2021-09-09T11:09+0300

türkiye

istanbul

evlilik

mahkeme

boşanma

nafaka

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Anadolu 15. Aile Mahkemesi'nce yazılan gerekçeli kararda 31 yaşındaki S. U.'nun, 5 aylık kocası 35 yaşındaki C. U.'ya 24 Ağustos 2020 tarihinde boşanma davası açtığı, buna karşılık C.U.'nun da eşi S.U.'ya 2 Ekim 2020'de karşı dava açtığı belirtildi.Çekişmeli davada söz alan karşı davacı C.U.'nun avukatı Büşra Kanpalta Köklü, anlaşmalı boşanma teklif ettiklerini belirterek şunları söyledi:Davacı S.U.'nun avukatı da söz konusu evliliğin devamının mümkün olmadığını belirterek karşı davacının teklifini kabul ettiklerini söyledi.‘Evlilik yükümlüklerini ihlal ettiler’Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, tarafların müşterek çocuklarının olmadığını, fikren ve ruhen anlaşamadıkları için çok kısa bir süre bir arada yaşadıktan sonra ayrı yaşamaya başladıklarını, tarafların "Evlilik birliğinin mutluluğunu el birliyle sağlama" ve "Birlikte yaşama" yükümlüklerini ihlal ettiklerini belirtti.Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve ortak hayatın çekilmez hal aldığına kanaat getiren mahkeme, eşlerin eşit kusurlu olduğunu değerlendirerek tarafların boşanmalarına hükmetti.2 yıl sonra sona erecekMahkeme ayrıca karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karşı davacı C.U.'nun aylık bin lira yoksulluk nafakası olarak 2 yıl süreyle S.U.'ya vermesine hükmetti. Mahkeme 2 yıl sonunda yoksulluk nafakasının sona ermesine de karar verdi.Avukat Büşra Kanpalta Köklü söz konusu davayla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:"Taraflar çekişmeli yolla başlayan davayı bir şekilde orta yolda buluşarak anlaşmalıya çevirdi. Daha sonra mahkeme çok yerinde bir karar vererek 5 aylık bir evlilik için sadece 2 yıl süreli bir nafakaya hükmetti. Bu çok yerinde bir karar, çok emsal niteliğinde bir karar. Mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıllık yoksulluk nafakasına hükmetti, gerekçeli kararında da bu yoksulluk nafakasının 2 yıl sonunda kendiliğinden kalkacağına hükmetti.”‘Süresiz nafaka eşleri birbirinden boşatmaya engel bir sebep’Köklü şöyle devam etti: "Tarafların eşit kusurlu bulunduğu davalarda mahkemenin süresiz nafakaya hükmettiği zaman nafakayı ödeyecek eş için bu çok orantısız bir ceza haline geliyor. Yani nitekim çok kısa süren bir evlilik var ortada, taraflar anlaşıyorlar veya eşit kusurlular.Bu zamanlarda süreli nafaka çok kurtarıcı oluyor. Özellikle son dönemlerde torba yasa çalışmaları, gerekse Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararlarıyla birlikte mahkemenin vermiş olduğu bu karar da onların yolunda ilerleyeceğinin bir göstergesi aslında.Nitekim taraflar zaten boşanmak istiyorlar, bir nevi artık birbirlerini görmek istemiyorlar ama süresiz nafaka dediğimiz şey aslında eşleri birbirinden boşatmaya engel bir sebep. Çünkü süresiz nafaka her ay birbirleriyle iletişim anlamına geliyor sürekli olarak."‘İnsanlar nafaka almak için kayıtsız çalışıyor’Süresiz nafakanın biten bir şey olmadığına da değinen Avukat Köklü, "Bir noktadan sonra nafakanın kaldırılması davası açmanız gerekiyor ve nafakanın kaldırılması davasında da mutlaka somut deliller öne sürmeniz gerekiyor. Yani karşı tarafın gelirinin arttığına ilişkin veya kendi gelirinin azaldığına ve artık nafaka ödeyecek durumda olmadığına ilişkin. Bunlar için de somut deliller gerekli. Türkiye'de insanlar kayıtsız da çalışıyorlar sadece nafaka almak için. Artık bu gelir kapısı haline geldi. Bu sebeple sayın mahkemenin verdiği karar çok değerli ve yerinde bir karar oldu" diye konuştu.‘Diğer davalara uygulanması bizim için çok iyi olacak’Avukat Candan Aydın ise "Meslektaşımın dediği gibi bu karar emsal bir karar. Bundan sonraki süreçlerde eğer bu kararın diğer davalara uygulanması konusunda hukuk anlamında çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Bu sebeple bu emsal nitelikteki kararın diğer davalara uygulanması bizim için çok iyi olacak" dedi.

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istanbul, evlilik, mahkeme, boşanma, nafaka