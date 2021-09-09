https://tr.sputniknews.com/20210909/meb-15-bin-ogretmen-atamasi-icin-basvurular-27-eylul-8-ekim-2021-tarihleri-arasinda-yapilacak-1048773965.html

MEB: 15 Bin öğretmen ataması için başvurular 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak

MEB: 15 Bin öğretmen ataması için başvurular 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarına ilişkin bir takvim yayınladı. Buna göre başvurular 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T20:02+0300

2021-09-09T20:02+0300

2021-09-09T20:18+0300

türkiye

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atama

öğretim

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ataması yapılacak 15 bin öğretmenle ilgili yaptığı açıklamada başvuruların 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında yapılacağını bildirdi. Bakanlık sosyal medyadan "15 Bin öğretmen ataması için süreç başlıyor. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması: 27 Eylül-8 Ekim 2021. Atama sonuçlarının açıklanması: 31 Ocak 2022" açıklamasında bulundu.

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meb, öğretmen, son dakika, atama, öğretim