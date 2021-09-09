MEB: 15 Bin öğretmen ataması için başvurular 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ataması yapılacak 15 bin öğretmenle ilgili yaptığı açıklamada başvuruların 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında yapılacağını bildirdi. Bakanlık sosyal medyadan "15 Bin öğretmen ataması için süreç başlıyor. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması: 27 Eylül-8 Ekim 2021. Atama sonuçlarının açıklanması: 31 Ocak 2022" açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarına ilişkin bir takvim yayınladı. Buna göre başvurular 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ataması yapılacak 15 bin öğretmenle ilgili yaptığı açıklamada başvuruların 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.
Bakanlık sosyal medyadan "15 Bin öğretmen ataması için süreç başlıyor. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması: 27 Eylül-8 Ekim 2021. Atama sonuçlarının açıklanması: 31 Ocak 2022" açıklamasında bulundu.
15 Bin Öğretmen Ataması İçin Süreç Başlıyor
📌Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Eylül-8 Ekim 2021