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Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem
Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem
Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerel saat ile 20:47'de gerçekleştiği bildirildi. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
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Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda 7.1 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 20.47'de gerçekleştiğini açıkladı.Depremin derinliği, 10 kilometre olarak kaydedildi.Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, sarsıntının hissedildiği eyaletlerde büyük hasar olmadığını belirtti.Guerrero Eyaleti Valisi Hector Astudillo, sarsıntı esnasında direğin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, Acapulco Limanı'nda ise Tsunami riskinin bulunmadığını söyledi.Depremin ardından şimdiye kadar 73 artçı sarsıntısının meydana geldiği, en büyüğünün 5.2 olarak kaydedildiği bildirildi.Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7.4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.Sosyal medyaya yansıyan videolarda, sarsıntının etkisiyle insanların yağmur ve fırtınaya rağmen sokaklara çıktığı görüldü.Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi.
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meksika, deprem

Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem

00:37 09.09.2021
© AAMeksika
Meksika - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
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Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerel saat ile 20:47'de gerçekleştiği bildirildi.
Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda 7.1 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 20.47'de gerçekleştiğini açıkladı.
Depremin derinliği, 10 kilometre olarak kaydedildi.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, sarsıntının hissedildiği eyaletlerde büyük hasar olmadığını belirtti.
Guerrero Eyaleti Valisi Hector Astudillo, sarsıntı esnasında direğin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, Acapulco Limanı'nda ise Tsunami riskinin bulunmadığını söyledi.
Depremin ardından şimdiye kadar 73 artçı sarsıntısının meydana geldiği, en büyüğünün 5.2 olarak kaydedildiği bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7.4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
Sosyal medyaya yansıyan videolarda, sarsıntının etkisiyle insanların yağmur ve fırtınaya rağmen sokaklara çıktığı görüldü.
Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi.
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