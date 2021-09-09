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Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
© AFP 2021 / OZAN KOSEİstanbul, yağmur, yağmurlu hava, sağanak,
© AFP 2021 / OZAN KOSE
Gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış Marmara Bölgesi'nde etkisini gösterecek. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan değerlendirmelere göre İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek gök gürültülü sağanağın zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.
Sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir’de, yarın sabah saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir’de, yarın sabah saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AFAD da uyardı
Meteoroloji'den alınan bilgileri paylaşan AFAD da vatandaşlara sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatmasında bulundu.
⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,— AFAD (@AFADBaskanlik) September 9, 2021
⏰ Yarın (Cuma) sabah ilk saatlerden itibaren,
📍 İstanbul'da çok kuvvetli yağış bekleniyor.
⚠️ Sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/NHtJNHLZAi