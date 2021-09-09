https://tr.sputniknews.com/20210909/meteorolojiden-istanbul-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1048766574.html

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış Marmara Bölgesi'nde etkisini gösterecek. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre yarın sabah saatlerinden itibaren... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T16:28+0300

2021-09-09T16:28+0300

2021-09-09T16:28+0300

yaşam

istanbul

yağmur

meteoroloji

uyarı

yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan değerlendirmelere göre İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek gök gürültülü sağanağın zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.Sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir’de, yarın sabah saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.AFAD da uyardıMeteoroloji'den alınan bilgileri paylaşan AFAD da vatandaşlara sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatmasında bulundu.

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istanbul, yağmur, meteoroloji, uyarı, yağış