https://tr.sputniknews.com/20210909/monica-lewinsky-bill-clintonin-bana-ozur-borcu-var-1048744627.html

Monica Lewinsky: Bill Clinton'ın bana özür borcu var

Monica Lewinsky: Bill Clinton'ın bana özür borcu var

Monica Lewinsky, Bill Clinton'ın ilişki skandalı nedeniyle kendisinden özür dilemesi gerektiğini söyleyerek, "Clinton özür dilemek istemeli, tıpkı benim... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T01:02+0300

2021-09-09T01:02+0300

2021-09-09T01:02+0300

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monica lewinsky skandalı

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Monica Lewinsky, Bill Clinton'ın kendisine bir özür borcu olup olmadığına dair düşüncelerini açıkladı.Şiddet ve zorbalık karşıtı aktivist 7 Eylül Salı Günü, Impeachment: American Crime Story'nin prömiyerinden saatler önce Today programında Savannah Guthrie'ye konuştu.Dizide Clinton'ın Lewinsky'yle ilişkisi ve 1998'de Temsilciler Meclisi tarafından görevden alınmasına yol açan koşullar ekrana uyarlanıyor. Lewinsky dizinin yapımcılarından biri.Independent Türkçe'in haberine göre Guthrie, Lewinsky'ye, "Hiç onunla konuşabilmek istedin mi? Bunca yıldan sonra sana bir özür borçlu olduğunu düşünüyor musun?" diye sordu.Lewinsky şöyle cevap verdi:Clinton, Lewinsky'den kamuoyu karşısında özür dilemişti fakat özel olarak dilemedi. Clinton, Haziran 2018'de Stephen Colbert'e şunları söylemişti:Impeachment: American Crime Story, yerel saatle 7 Eylül'de ABD'de FX kanalında yayımlanmaya başladı. Birleşik Krallık'ta yayına gireceği tarih henüz doğrulanmadı.Dizinin ilk iki sezonu, ABD'de yayımlandıktan kısa bir süre sonra BBC Two'da yayımlanmıştı.

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abd, bill clinton, monica lewinsky, monica lewinsky skandalı