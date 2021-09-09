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Müteahhitlerden boykot kararı: İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu
Müteahhitlerden boykot kararı: İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu
Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı. İnşaatlar bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar durduruldu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
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boykot
türkiye
fiyat
çimento
müteahhit
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Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı.NTV'nin haberine göre müteahhitler, bugünden itibaren 15 gün süreyle iş bıraktı.
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boykot, fiyat, çimento, müteahhit

Müteahhitlerden boykot kararı: İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu

09:08 09.09.2021 (güncellendi: 09:20 09.09.2021)
© AA / Arşivinşaat
inşaat - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA / Arşiv
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Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı. İnşaatlar bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar durduruldu.
Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı.
NTV'nin haberine göre müteahhitler, bugünden itibaren 15 gün süreyle iş bıraktı.
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