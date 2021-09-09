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https://tr.sputniknews.com/20210909/nihat-ozdemir---senol-gunes-zirvesinden-sonuc-cikmadi-1048768913.html
Nihat Özdemir - Şenol Güneş zirvesinden sonuç çıkmadı
Nihat Özdemir - Şenol Güneş zirvesinden sonuç çıkmadı
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş’in durumu netlik kazanmadı. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Güneş arasında yapılan... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T17:15+0300
2021-09-09T17:15+0300
2021-09-09T17:15+0300
yaşam
türkiye futbol federasyonu (tff)
şenol güneş
nihat özdemir
görevden alma
istifa
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda’ya 6-1 mağlup olmasının ardından görevden ayrılması gündeme gelen Şenol Güneş, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi.NTV Spor'da yer alan habere göre iki saat süren görüşmede tecrübeli teknik adamın istifa etmediği öğrenilirken, federasyonun da Güneş'i görevden alma talebi olmadı.Özdemir ve Güneş, tekrar bir araya gelerek bir kez daha durum değerlendirmesi yapacaklar.
https://tr.sputniknews.com/20210908/senol-gunes-sozlesmesi-feshedilirse-ne-kadar-tazminat-alacak-1048719084.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), şenol güneş, nihat özdemir, görevden alma, istifa
Nihat Özdemir - Şenol Güneş zirvesinden sonuç çıkmadı
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş’in durumu netlik kazanmadı. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Güneş arasında yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmadı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda’ya 6-1 mağlup olmasının ardından görevden ayrılması gündeme gelen Şenol Güneş, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi.
NTV Spor'da yer alan
habere göre
iki saat süren görüşmede tecrübeli teknik adamın istifa etmediği öğrenilirken, federasyonun da Güneş'i görevden alma talebi olmadı.
Özdemir ve Güneş, tekrar bir araya gelerek bir kez daha durum değerlendirmesi yapacaklar.