https://tr.sputniknews.com/20210909/nihat-ozdemir---senol-gunes-zirvesinden-sonuc-cikmadi-1048768913.html

Nihat Özdemir - Şenol Güneş zirvesinden sonuç çıkmadı

Nihat Özdemir - Şenol Güneş zirvesinden sonuç çıkmadı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş’in durumu netlik kazanmadı. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Güneş arasında yapılan... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T17:15+0300

2021-09-09T17:15+0300

2021-09-09T17:15+0300

yaşam

türkiye futbol federasyonu (tff)

şenol güneş

nihat özdemir

görevden alma

istifa

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda’ya 6-1 mağlup olmasının ardından görevden ayrılması gündeme gelen Şenol Güneş, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi.NTV Spor'da yer alan habere göre iki saat süren görüşmede tecrübeli teknik adamın istifa etmediği öğrenilirken, federasyonun da Güneş'i görevden alma talebi olmadı.Özdemir ve Güneş, tekrar bir araya gelerek bir kez daha durum değerlendirmesi yapacaklar.

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türkiye futbol federasyonu (tff), şenol güneş, nihat özdemir, görevden alma, istifa