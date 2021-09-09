https://tr.sputniknews.com/20210909/noterlerde-parmak-iziyle-kimlik-dogrulama-sistemi-pilot-uygulama-basladi-1048760132.html

Noterlerde parmak iziyle kimlik doğrulama sistemi: Pilot uygulama başladı

Noterlerde parmak iziyle kimlik doğrulama sistemi: Pilot uygulama başladı

Noterliklerde 2022 yılında hayata geçirilmesi planlanan parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin pilot uygulaması başladı. Söz konusu uygulamanın başta tapuda... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T14:04+0300

2021-09-09T14:04+0300

2021-09-09T14:10+0300

türkiye

abdulhamit gül

kimlik

parmak izi

noter

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sahtecilik ve dolandırıcılığı önlemek için pilot uygulaması başlatılan kimlik doğrulama sisteminin, 2022'de tüm noterliklerde hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.Noterliklerde kimlik sahteciliğini önlemek amacıyla parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin uygulanması için çalışma başlatıldı.Çalışma kapsamında, Ankara'da 7, 12, 43, 61, 71 ve 74. noterlikler pilot olarak seçildi.Bakan Gül, Keçiören ilçesindeki Ankara 74. Noterliği'nde sistemin tanıtımını yaparak ilk örnek uygulamayı yerinde takip etti. İlk örnek işlem, Ankara 74. Noteri Hayrünnisa Zeren'in T.C. kimlik kartı ve parmak iziyle yapıldı.Adalet Bakanı Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün noterlik hizmetleriyle ilgili çok önemli bir pilot uygulamaya şahit olduklarını söyledi. Noterlik hizmetlerinin vatandaşlar için güvenli bir sistem anlamına geldiğini belirten Gül, şöyle devam etti:'2022'de tüm noterliklerde hayata geçmesini bekliyoruz'Sistemin hızlı ve güvenli bir şekilde kimlik doğrulaması yaptığını dile getiren Gül, "Pilot olarak başlayan bu uygulamanın, 2022'de tüm noterliklerde hayata geçmesini bekliyoruz. Tüm bu uygulamalarla güvenli ve hızlı bir işlem süreci yapılmış olacak" dedi.Noterliklerde geçen yıl güvenli ödeme sisteminin uygulamaya alındığını hatırlatan Gül, bu sistemle sözleşmenin iki tarafının güvenli bir şekilde işlemini yaptığını anlattı. Bakan Gül, noterlik sistemini daha fazla güçlendirmek istediklerini vurgulayan "Noterlik işlemleri ne kadar güvenli olursa mahkemelere giden ihtilaflar, vatandaşlarımızın diğer vatandaşla ihtilafı daha da azalır" diye konuştu.Noterliklerde parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin uygulanmaya başlamasının çok değerli olduğunu ifade eden Gül, vatandaşların işini kolaylaştıran güvenli işlemlerin artmasına yönelik adımları atmaya devam edeceklerini bildirdi.‘Kimlik güvenliğini bu şekilde sağlamış olacağız’Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ise test çalışmaları için 18 noterliğe ilgili cihazları kurduklarını aktararak çalışmaların başarılı bir şekilde sürdüğünü söyledi.Sistemi, diğer noterliklere de yaygınlaştıracaklarına işaret eden Cin, bu sayede sahte kimlikle işlem yapılmasının önüne geçileceğini kaydetti.

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abdulhamit gül, kimlik, parmak izi, noter