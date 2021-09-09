https://tr.sputniknews.com/20210909/obamanin-takasla-serbest-biraktigi-5-taliban-uyesi-afganistanda-yeni-hukumette-1048748584.html
Obama'nın takasla serbest bıraktığı 5 Taliban üyesi Afganistan'da yeni hükümette
Obama'nın takasla serbest bıraktığı 5 Taliban üyesi Afganistan'da yeni hükümette
Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin 2014'te Amerikan askeri Bowe Bergdahl için takas ettiği 5 Taliban mensubu, Afganistan'da ilan edilen hükümette... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T07:06+0300
2021-09-09T07:06+0300
2021-09-09T07:05+0300
taliban kontrolünde afganistan
barack obama
afganistan
taliban
esir takası
takas
hükümet
mahkum takası
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Taliban Afganistan'da yeni hükümeti açıkladı. Obama yönetiminin, Afganistan'da birliğini terk ettikten sonra Taliban'a esir düşen Çavuş Bowe Bergdahl'ın serbest bırakılması için 2014'te Taliban* ile takas ettiği Hayrullah Hayırhah Enformasyon ve Kültür Bakanı, Nurullah Nuri Hudut ve Kabile İşleri Bakanı, Abdul Hak Vasik İstihbarat Müdürü ve Muhammed Fazıl Savunma Bakan Yardımcısı olarak atandı.ABD'de Taliban Beşlisi olarak adlandırılan gruptaki beşinci Taliban üyesi Muhammed Nabi Omari ise geçtiğimiz ay Doğu Host vilayetine vali olarak atanmıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından aranan Hakkani grubunun lideri Siracüddin Hakani'nin İçişleri Bakanı olarak atanması Amerikan kamuoyunda Başkan Joe Biden yönetimine yönelik eleştirilere neden olurken, söz konusu beş ismin de üst düzey görevlere gelmesi eski Başkan Barack Obama'ya yönelik eleştirileri alevlendirdi.Obama, Bergdahl için yapılan takas sonrasında Guantanamo'daki Amerikan hapishanesinden serbest bırakılan beş kişinin ABD menfaatlerini tehdit edecek isimler olmadığını iddia etmişti.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
https://tr.sputniknews.com/20210909/avrupa-birligi-talibanin-kurdugu-hukumeti-kapsayici-olmamasi-nedeniyle-elestirdi-1048744347.html
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barack obama, afganistan, taliban, esir takası, takas, hükümet, mahkum takası
Obama'nın takasla serbest bıraktığı 5 Taliban üyesi Afganistan'da yeni hükümette
Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin 2014'te Amerikan askeri Bowe Bergdahl için takas ettiği 5 Taliban mensubu, Afganistan'da ilan edilen hükümette bakanlık dahil üst düzey görevlere getirildi.
Taliban Afganistan'da yeni hükümeti açıkladı. Obama yönetiminin, Afganistan'da birliğini terk ettikten sonra Taliban'a esir düşen Çavuş Bowe Bergdahl'ın serbest bırakılması için 2014'te Taliban* ile takas ettiği Hayrullah Hayırhah Enformasyon ve Kültür Bakanı, Nurullah Nuri Hudut ve Kabile İşleri Bakanı, Abdul Hak Vasik İstihbarat Müdürü ve Muhammed Fazıl Savunma Bakan Yardımcısı olarak atandı.
ABD'de Taliban Beşlisi olarak adlandırılan gruptaki beşinci Taliban üyesi Muhammed Nabi Omari ise geçtiğimiz ay Doğu Host vilayetine vali olarak atanmıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından aranan Hakkani grubunun lideri Siracüddin Hakani'nin İçişleri Bakanı olarak atanması Amerikan kamuoyunda Başkan Joe Biden yönetimine yönelik eleştirilere neden olurken, söz konusu beş ismin de üst düzey görevlere gelmesi eski Başkan Barack Obama'ya yönelik eleştirileri alevlendirdi.
Obama, Bergdahl için yapılan takas sonrasında Guantanamo'daki Amerikan hapishanesinden serbest bırakılan beş kişinin ABD menfaatlerini tehdit edecek isimler olmadığını iddia etmişti.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.