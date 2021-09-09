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Ozan Tufan, yeni takımının taraftalarına İngilizce seslendi
Ozan Tufan, yeni takımının taraftalarına İngilizce seslendi
Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, kulübün sosyal medya hesabında yayınlanan bir video ile taraftarlara seslendi. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
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2015'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralandı.Bu sezon İngiliz ekibinin formasını giyecek olan Ozan Tufan'ın yeni kulübünde 18 numaralı formayı giyeceği açıklanırken, cumartesi günü oynanacak olan Wolverhampton maçında da forma giymesi bekleniyor.Yeni kulübünün sosyal medya hesabından bugün Watford taraftarlarına bir videoyla seslenen Tufan, "Merhaba Watford taraftarları. Ben Ozan Tufan, yakında görüşeceğiz" dedi.
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ozan tufan, watford

Ozan Tufan, yeni takımının taraftalarına İngilizce seslendi

01:05 09.09.2021
© AAA Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Sırbistan ile Türk Telekom Stadı’nda karşılaştı. Milli futbolcu Ozan Tufan'ın (6) vuruşunda top ağlara gitti.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Sırbistan ile Türk Telekom Stadı’nda karşılaştı. Milli futbolcu Ozan Tufan'ın (6) vuruşunda top ağlara gitti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
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Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, kulübün sosyal medya hesabında yayınlanan bir video ile taraftarlara seslendi.
2015'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralandı.
Bu sezon İngiliz ekibinin formasını giyecek olan Ozan Tufan'ın yeni kulübünde 18 numaralı formayı giyeceği açıklanırken, cumartesi günü oynanacak olan Wolverhampton maçında da forma giymesi bekleniyor.
Yeni kulübünün sosyal medya hesabından bugün Watford taraftarlarına bir videoyla seslenen Tufan, "Merhaba Watford taraftarları. Ben Ozan Tufan, yakında görüşeceğiz" dedi.
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