Ozan Tufan, yeni takımının taraftalarına İngilizce seslendi

2015'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralandı.Bu sezon İngiliz ekibinin formasını giyecek olan Ozan Tufan'ın yeni kulübünde 18 numaralı formayı giyeceği açıklanırken, cumartesi günü oynanacak olan Wolverhampton maçında da forma giymesi bekleniyor.Yeni kulübünün sosyal medya hesabından bugün Watford taraftarlarına bir videoyla seslenen Tufan, "Merhaba Watford taraftarları. Ben Ozan Tufan, yakında görüşeceğiz" dedi.
Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, kulübün sosyal medya hesabında yayınlanan bir video ile taraftarlara seslendi.
2015'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralandı.
Bu sezon İngiliz ekibinin formasını giyecek olan Ozan Tufan'ın yeni kulübünde 18 numaralı formayı giyeceği açıklanırken, cumartesi günü oynanacak olan Wolverhampton maçında da forma giymesi bekleniyor.
Yeni kulübünün sosyal medya hesabından bugün Watford taraftarlarına bir videoyla seslenen Tufan, "Merhaba Watford taraftarları. Ben Ozan Tufan, yakında görüşeceğiz" dedi.