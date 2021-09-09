Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210909/ozellestirme-kararlari-resmi-gazetede-1048754367.html
Özelleştirme kararları Resmi Gazete'de
Özelleştirme kararları Resmi Gazete'de
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili imar planı değişikliği ve satış yöntemiyle özelleştirmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T11:42+0300
2021-09-09T11:42+0300
türkiye
ankara
muğla
manisa
resmi gazete
teklif
özelleştirme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044267021_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e953b0531f69e4d49e1ca447fad38c4d.jpg
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Samsun'un Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi'ndeki bir alan ile Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir alanın nazım imar planı ve uygulama imar planı değişiklikleri onaylandı.Manisa'nın Akhisar ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir alana ilişkin çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.Muğla'nın Datça ilçesi Datça Mahallesi, Ankara'nın Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi ve Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerine askı süresince yapılan itirazlar reddedildi.Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlıAyrıca, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi'ndeki bir taşınmazın 14 milyon 150 bin lira ile en yüksek teklifi veren şirkete ihale şartnamesi çerçevesinde satılması kararlaştırıldı.Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi'ndeki bir taşınmazın da 17 milyon 500 bin lira ile en yüksek teklifte bulunan şirkete ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına karar verildi.Öte yandan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Ağrı, Balıkesir ve İstanbul'daki toplam 4 taşınmazın, satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen yaptığı ihaleler sonucu en yüksek teklifi veren isteklilere satılması uygun bulundu. Konuya ilişkin kararlar da Resmi Gazete'de yayımlandı.
türkiye
ankara
muğla
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044267021_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_9c1cd24e9c82a1a9f4c2ea478e8a489a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, muğla, manisa, resmi gazete, teklif, özelleştirme

Özelleştirme kararları Resmi Gazete'de

11:42 09.09.2021
© AA Resmi Gazete
 Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
Abone ol
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili imar planı değişikliği ve satış yöntemiyle özelleştirmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Samsun'un Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi'ndeki bir alan ile Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir alanın nazım imar planı ve uygulama imar planı değişiklikleri onaylandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir alana ilişkin çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.
Muğla'nın Datça ilçesi Datça Mahallesi, Ankara'nın Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi ve Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerine askı süresince yapılan itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı

Ayrıca, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi'ndeki bir taşınmazın 14 milyon 150 bin lira ile en yüksek teklifi veren şirkete ihale şartnamesi çerçevesinde satılması kararlaştırıldı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi'ndeki bir taşınmazın da 17 milyon 500 bin lira ile en yüksek teklifte bulunan şirkete ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına karar verildi.
Öte yandan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Ağrı, Balıkesir ve İstanbul'daki toplam 4 taşınmazın, satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen yaptığı ihaleler sonucu en yüksek teklifi veren isteklilere satılması uygun bulundu. Konuya ilişkin kararlar da Resmi Gazete'de yayımlandı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce