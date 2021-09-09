Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210909/pazar-gunu-istanbulda-bazi-yollar-kapatilacak-1048776144.html
Pazar günü İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
Pazar günü İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
Boğaziçi Triatlonu nedeniyle 12 Eylül Pazar günü İstanbul'da bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T21:43+0300
2021-09-09T21:43+0300
yaşam
istanbul
kapalı yollar
yol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045007390_0:2:960:542_1920x0_80_0_0_6b4c40bfaff01c8ad3fa7621654fe346.jpg
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, triatlon; yüzmede Kanlıca İskelesi ile Küçüksu İskelesi arası, bisiklette Küçüksu-Kavacık-Harp Akademileri Kavşağı-TEM Otoyolu Güney Şeridi arası, koşuda ise Küçüksu-Körfez caddeleri arasındaki 3 parkurda düzenlenecek.Bu kapsamda Levent ve Çilekli'den TEM Otoyolu bağlantıları saat 05.30 itibarıyla trafiğe kapatılırken, sürücüler Büyükdere ve Uğur Mumcu caddelerini kullanabilecek.Bisiklet parkuru için 05.30-10.30 saatleri arasında Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık Köprüden sahil istikameti tek yön) kapatılacak yollar olarak belirlendi.Bu yollara alternatif olarak Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (tek yön), Yeni Riva Yolu, Orhan Veli Kanık Caddesi, Okul Caddesi, Otağtepe Caddesi ve M. Ali Birand Caddesi kullanılabilecek.Bisiklet parkuru için ayrıca 06.00-09.30 saatleri arasında TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımları mevkisinden güney yolu, TEM Otoyolu güney yola bağlanan güney Maslak yan yol katılım noktası ve TEM Otoyolu güney Etiler katılım noktası trafiğe kapatılacak.Söz konusu yollara alternatif olarak Büyükdere Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü belirlendi.Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar koşu parkuru nedeniyle 07.00-11.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.Sürücüler, M. Ali Birand, Okul, Fatih Sultan Mehmet, Cumhuriyet caddeleri ile Yeni Riva Yolu ve E-80 Karayolu güney yan yolu kullanabilecek.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045007390_118:0:843:544_1920x0_80_0_0_789effeb76637dd94ad7c4feddd0aa6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kapalı yollar, yol

Pazar günü İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

21:43 09.09.2021
© İHA / AYKUT ZOR - BEYZA CÖMERTköprü trafik
köprü trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© İHA / AYKUT ZOR - BEYZA CÖMERT
Abone ol
Boğaziçi Triatlonu nedeniyle 12 Eylül Pazar günü İstanbul'da bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, triatlon; yüzmede Kanlıca İskelesi ile Küçüksu İskelesi arası, bisiklette Küçüksu-Kavacık-Harp Akademileri Kavşağı-TEM Otoyolu Güney Şeridi arası, koşuda ise Küçüksu-Körfez caddeleri arasındaki 3 parkurda düzenlenecek.
Bu kapsamda Levent ve Çilekli'den TEM Otoyolu bağlantıları saat 05.30 itibarıyla trafiğe kapatılırken, sürücüler Büyükdere ve Uğur Mumcu caddelerini kullanabilecek.
Bisiklet parkuru için 05.30-10.30 saatleri arasında Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık Köprüden sahil istikameti tek yön) kapatılacak yollar olarak belirlendi.
Bu yollara alternatif olarak Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (tek yön), Yeni Riva Yolu, Orhan Veli Kanık Caddesi, Okul Caddesi, Otağtepe Caddesi ve M. Ali Birand Caddesi kullanılabilecek.
Bisiklet parkuru için ayrıca 06.00-09.30 saatleri arasında TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımları mevkisinden güney yolu, TEM Otoyolu güney yola bağlanan güney Maslak yan yol katılım noktası ve TEM Otoyolu güney Etiler katılım noktası trafiğe kapatılacak.
Söz konusu yollara alternatif olarak Büyükdere Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü belirlendi.
Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar koşu parkuru nedeniyle 07.00-11.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.
Sürücüler, M. Ali Birand, Okul, Fatih Sultan Mehmet, Cumhuriyet caddeleri ile Yeni Riva Yolu ve E-80 Karayolu güney yan yolu kullanabilecek.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:02AFAD'dan 7 il için çok kuvvetli yağış uyarısı
21:45Türkiye'nin hibe ettiği 150 bin doz Kovid-19 aşısı Kırgızistan'a ulaştı
21:43Pazar günü İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
21:30Adıyaman'da kuraklık: İçme suyu dönüşümlü olarak veriliyor
21:08Çubuk'ta üniversite öğrencileri 'İlk Ders Turşu' etkinliğinde 1.5 tonluk kavanoza turşu kurdu
20:52Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayısı 23 bin 846, can kaybı 257
20:48Galatasaray’da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu takım önünde barıştı
20:375 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı komşuların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu
20:37İzmir depreminde 15 kişinin öldüğü Doğanlar Apartmanı'yla ilgili çürük iddiası
20:31Rusya'nın Kuzey Filosu, Arktik bölgesinde büyük tatbikatlara başladı
20:24Peskov: Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırma kararını üzüntüyle karşıladı
20:21AB seyahat listesini güncelledi
20:11Eda Erdem tarihe geçti
20:06Kültür Bakanı Ersoy: İklim değişikliği gibi başlıkların ağırlığı altında eziliyoruz
20:04İmamoğlu'ndan TikTok paylaşımı: İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir oldu
20:02MEB: 15 Bin öğretmen ataması için başvurular 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak
19:50Lavrov: Suriye, dış oyuncuların çatışma meydanına dönüşmemeli
19:46Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran kişi gözaltına alındı
19:29Muraşko: G20 Sağlık Bakanları, Sputnik V’nin koronavirüse karşı en iyi aşı olduğunu söyledi
19:25'Hızlı Pasaport' dönemi başladı