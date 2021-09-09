https://tr.sputniknews.com/20210909/pegasusun-sosyal-medyadaki-pcr-zorunlulugu-sorusuna-yaniti-gundem-oldu-1048751101.html

Pegasus'un sosyal medyadaki PCR zorunluluğu sorusuna yanıtı gündem oldu

Pegasus'un sosyal medyadaki PCR zorunluluğu sorusuna yanıtı gündem oldu

Pegasus Hava Yolları'nın destek hizmeti veren sosyal medya hesabının PCR testi zorunluluğuna ilişkin bir soruya verdiği yanıt gündem oldu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T10:08+0300

2021-09-09T10:08+0300

2021-09-09T10:08+0300

koronavirüs

yabancı

pegasus

twitter

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

pcr

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Sosyal medya, Pegasus Hava Yolları'nın Twitter'daki Pegasus Destek hesabından bir soruya verilen yanıtı konuşuyor.Twitter’da bir kullanıcı, 6 Eylül’den itibaren yürürlüğe giren PCR test zorunluluğuna ilişkin, yabancıların uygulamadan muaf olup olmadığını sordu.Pegasus Destek hesabından soruya verilen yanıtta şu ifadeler yer aldı:Pegasus'un bu yanıtı sonrası konu Twitter'da gündem oldu, tartışma başlattı.Kullanıcılar mesaja, "Virüsü sadece biz mi bulaştırıyoruz? Niçin yabancı uyruklulara böyle bir düzenleme yok" diyerek tepki gösterdi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yabancı, pegasus, twitter , koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, pcr