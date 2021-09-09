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Pegasus'un sosyal medyadaki PCR zorunluluğu sorusuna yanıtı gündem oldu
Pegasus'un sosyal medyadaki PCR zorunluluğu sorusuna yanıtı gündem oldu
Pegasus Hava Yolları'nın destek hizmeti veren sosyal medya hesabının PCR testi zorunluluğuna ilişkin bir soruya verdiği yanıt gündem oldu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
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2021-09-09T10:08+0300
koronavirüs
yabancı
pegasus
twitter
koronavirüs
kovid-19
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pcr
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Sosyal medya, Pegasus Hava Yolları'nın Twitter'daki Pegasus Destek hesabından bir soruya verilen yanıtı konuşuyor.Twitter’da bir kullanıcı, 6 Eylül’den itibaren yürürlüğe giren PCR test zorunluluğuna ilişkin, yabancıların uygulamadan muaf olup olmadığını sordu.Pegasus Destek hesabından soruya verilen yanıtta şu ifadeler yer aldı:Pegasus'un bu yanıtı sonrası konu Twitter'da gündem oldu, tartışma başlattı.Kullanıcılar mesaja, "Virüsü sadece biz mi bulaştırıyoruz? Niçin yabancı uyruklulara böyle bir düzenleme yok" diyerek tepki gösterdi.
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yabancı, pegasus, twitter , koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, pcr

Pegasus'un sosyal medyadaki PCR zorunluluğu sorusuna yanıtı gündem oldu

10:08 09.09.2021
© Fotoğraf : PegasusPegasus
Pegasus - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© Fotoğraf : Pegasus
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Pegasus Hava Yolları'nın destek hizmeti veren sosyal medya hesabının PCR testi zorunluluğuna ilişkin bir soruya verdiği yanıt gündem oldu.
Sosyal medya, Pegasus Hava Yolları'nın Twitter'daki Pegasus Destek hesabından bir soruya verilen yanıtı konuşuyor.
Twitter’da bir kullanıcı, 6 Eylül’den itibaren yürürlüğe giren PCR test zorunluluğuna ilişkin, yabancıların uygulamadan muaf olup olmadığını sordu.
Pegasus Destek hesabından soruya verilen yanıtta şu ifadeler yer aldı:
"Merhaba, ilgili uygulama sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir. Yabancı ülke vatandaşlarının yurt içi uçuşlara katılımı için aşı/test zorunluluğu bulunmamaktadır. Sağlıklı günler dileriz."
Pegasus'un bu yanıtı sonrası konu Twitter'da gündem oldu, tartışma başlattı.
Kullanıcılar mesaja, "Virüsü sadece biz mi bulaştırıyoruz? Niçin yabancı uyruklulara böyle bir düzenleme yok" diyerek tepki gösterdi.
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