https://tr.sputniknews.com/20210909/peskov-rusya-abdnin-ukraynaya-silah-sevkiyatini-artirma-kararini-uzuntuyle-karsiladi-1048774745.html

Peskov: Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırma kararını üzüntüyle karşıladı

Peskov: Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırma kararını üzüntüyle karşıladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırma kararını üzüntüyle karşıladığını söyledi. Ukrayna-ABD ilişkilerinin... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T20:24+0300

2021-09-09T20:24+0300

2021-09-09T20:24+0300

abd

rusya

ukrayna

dmitriy peskov

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Rus Pervıy Kanal'a demeç veren Peskov, "Ne yazık ki, son yıllarda Ukrayna'ya ABD silahlarının sevkiyat süreci sıradan hale geldi. Üzülerek görüyoruz ki, bu süreci genişletme eğilimi var. Biz, bu sevkiyatların Ukrayna'nın güneydoğusundaki duruma istikrar kazandıracağını düşünmüyoruz, aksine bu silahların varlığının 'şahinleri' kışkırtma tehlikesi giderek artıyor. Umarız, bu silahlar onları güneydoğudaki sorunun güç metotlarıyla çözülebileceği düşüncesine sevk etmez" dedi.İlk teslimatların dört yıl önce başladığını anımsatan Peskov, o dönemde Rusya'nın 'şahinlerin' ellerine geçebilecek silahların tedarik edilmesinden aşırı endişe duyduğunu dile getirdiğinin altını çizdi.'Ukrayna-ABD ilişkileri, Rusya düşmanlığı ve nefreti yayıyor'Bu arada Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyaretini yakından takip ettiklerini, zira Ukrayna ile ABD arasındaki ilişkilerin önemli bir bölümünün Rusya düşmanlığı ve nefreti yaydığını belirtti.Peskov, "Öncelikle, Ukrayna-ABD ilişkileri egemen ilişkiler olmalıdır ve bu, iki egemen devletin işidir. Ancak maalesef, bu ilişkilerin oldukça önemli bir bölümü Rusya düşmanlığı yayıyor, kelimenin tam anlamıyla ülkemize karşı nefret yayıyor. Elbette bu durum, bizi Washington'da ve diğer ABD kentlerinde gerçekleşen bu temasların sonuçlarını dikkatle izlemek zorunda bırakıyor ve bıraktı" ifadelerini kullandı.

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abd, rusya, ukrayna, dmitriy peskov